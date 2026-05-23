Türkiye’de iş gücü piyasasının ve özel sektörün büyüklüğünü gözler önüne seren en prestijli listelerden biri olan "En Büyük İşverenler" sıralamasında dengeler tamamen değişti. Küresel piyasa verilerini analiz eden Companiesmarketcap kaynaklı yeni raporda, perakende sektörünün agresif büyümesiyle uzun yıllardır liderlik koltuğunda oturan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., yerini sanayiden otomotive, enerjiden finansa kadar onlarca sektörü tek çatıda toplayan Türkiye'nin en büyük holdingine bıraktı.
Türkiye'nin en büyük işverenleri belli oldu: Zirve değişti
Companiesmarketcap verileriyle hazırlanan Türkiye’nin en büyük işverenleri listesi sil baştan güncellendi. Perakende, savunma sanayii, enerji ve bankacılık sektörlerinin yarıştığı devler liginde uzun süredir liderliği kimseye bırakmayan perakende devi BİM, zirvedeki yerini kaybetti.Derleyen: Züleyha Öncü
Ekonomim gazetesinde de geniş yankı bulan güncel verilere göre, Türkiye'nin en fazla çalışan sayısına sahip kurumu resmen Koç Holding oldu.
Türkiye’nin ihracat şampiyonlarını ve en büyük sanayi kuruluşlarını (Tüpraş, Ford Otosan, Arçelik, Tofaş vb.) bünyesinde barındıran holding, sağladığı dev istihdam ağıyla BİM'i geride bırakarak zirveye yeniden kuruldu.
381 Bini Aşan İstihdam Gücü
Listede yer alan şirketlerin toplam çalışan sayısının 381 bin 970’i aştığı belirtildi. Bu rakam, birçok orta ölçekli şehrin nüfusunu geride bırakan bir istihdam gücüne işaret ediyor.
10. Aselsan: 12.000+
9. VakıfBank: 18.500+
8. İş Bankası: 21.100+
7. Ford Otosan: 23.700+
6. Turkcell: 26.000+
5. Türk Telekom: 33.200+
4. Migros: 53.700+
3. Türk Hava Yolları: 64.500+
2. BİM: 88.000+
1. Koç Holding: 123.970+