Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında temaslarını sürdürüyor.
Fidan, New York’taki temasları kapsamında ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael G. Waltz’ı kabul etti.
GÖRÜŞME NEW YORK’TA GERÇEKLEŞTİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD’nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael G. Waltz arasındaki görüşme, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York’ta gerçekleştirildi.
Görüşmeye ilişkin paylaşılan bilgilerde, görüşmenin içeriğine dair ayrıca bir detay verilmedi.