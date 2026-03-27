Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber’de gündeme dair soruları yanıtladı. Fidan, başta İran’da yaşanan çatışmalar olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE SAVAŞIN DIŞINDA KALMALI”

Bakan Fidan, ABD ve İsrail’in bölgedeki askeri adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, Türkiye’nin öncelikli hedefinin çatışmanın başlamasını önlemek, yayılmasını durdurmak ve ülkeyi bu savaşın dışında tutmak olduğunu söyledi. Fidan, diplomasi ve müzakere çabalarının sürdüğünü, Pakistan ve Mısır’ın da bu süreçte önemli roller üstlendiğini ifade etti.

“İSRAİL’İN OYUNUNU BOZMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bölgedeki gerilimin, Müslüman ülkelerin birbirine düşmesini amaçlayan bir senaryo olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye’nin bu oyunu bozmaya çalıştığını ve bu nedenle İsrail’in hedefi haline geldiklerini açıkladı. Fidan, Körfez’de yaşanan saldırıların da bu senaryonun bir parçası olduğunu belirtti.

BÖLGESEL BARIŞ İÇİN ÇABA

Fidan, uluslararası kamuoyunun Türkiye’den barış için önemli adımlar beklediğini ve Türkiye’nin dostane bir yaklaşımla çözüm yolları sunmaya çalıştığını söyledi. Avrupa’daki meslektaşlarının da Türkiye’nin tutumunu yakından takip ettiğini belirten Fidan, süreçte pratik adımların atılması gerektiğini ifade etti.