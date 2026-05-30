Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nikkei Asia'ya verdiği kapsamlı röportajda Ortadoğu'da kalıcı istikrarın sağlanabilmesi için bölge ülkelerinin birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda yaşanan savaşlar ve krizlerin ardından bölgede yeni bir işbirliği zemini oluşturmak için "altın bir fırsat" doğduğunu ifade eden Fidan, "Bölgedeki bütün ülkeler birbirlerinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve güvenliğine bağlılık göstermeli" dedi.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ MEKANİZMASI ÖNERİSİ

Türkiye'nin öngördüğü bölgesel platformun Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkelerini kapsayabileceğini belirten Fidan, "Şartlar normale döndüğünde belki İran da bunun bir parçası olabilir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL İÇİN FİLİSTİN ŞARTI

Fidan, İsrail'in de ileride bu yapıya dahil olabileceğini ancak bunun ön koşulunun Filistin devletinin tanınması olduğunu söyledi.

"İsrail 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletini tanırsa, o zaman İsrail de bu mekanizmanın bir parçası olabilir" diyen Fidan, Filistin meselesinin çözümünün İsrail'in güvenliğini de güçlendireceğini savundu.

Fidan, "Bu sorun çözülürse İsrail'in güvenliği de bölge ülkeleri tarafından çok daha güçlü şekilde desteklenir" değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL İÇ SİYASETİNDE SÜREKLİ BİR DÜŞMANA İHTİYAÇ DUYULUYOR"

Röportajda, bazı İsrailli siyasetçilerin Türkiye'yi gelecekteki bir tehdit olarak gösteren açıklamaları da gündeme geldi.

Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Fidan, "İsrail iç siyasetinde maalesef sürekli bir düşmana ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in güvenlikten çok toprak kazanımı peşinde olduğunu öne süren Fidan, Gazze, Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'daki İsrail varlığına dikkat çekerek uluslararası toplumun İsrail'in bölgesel istikrarı daha fazla bozmasını engellemesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ YENİDEN NORMALLEŞEBİLİR

Gazze savaşı öncesinde Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Fidan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi halinde ilişkilerin yeniden normalleşebileceğini ifade etti.