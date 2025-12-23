Son dönemde iktidar yakın isimlere yapılan operasyonlar dikkat çekiyor. Mehmet Akif Ersoy’un kulislerde Hakan Fidan’a yakın olduğu öne sürüldü. Hakan Fidan’ın KAAN uçakları ile ilgili açıklamaları sonrası iktidar cephesinin hedefi olmuştu.

23 yıllık AKP iktidarı döneminde operasyonların bu zamana denk gelmesi ise dikkat çekiyor. Habertürk’e yönelik uyuşturucu operasyonunda ise AKP içindeki klik kavgasını gündeme getirdi. AKP içindeki kavgada Hakan Fidan'ın hedefe konulduğu, Fidan'ın görevden alınacağı öne sürüldü.

‘O ÇOK CİDDİ BİR FİGÜR’

Milli Gazete’de yer alan habere göre; Hakan Fidan’a yönelik yapılan eleştiriler, gözleri Ermeni istihbaratçı Gevorg Minasyan ve Türkolog Angela Simonyan tarafından yazılan kitaba çevirdi.

Kitap içerisinde Hakan Fidan’ın gelecek vadeden bir Türk siyasetçisi olduğu belirtilirken, yayınlanan basın açıklamasında, “Bu kitap, Türkiye’nin önde gelen istihbarat teşkilatı MİT’in eski Başkanı ve şu anki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında açık kaynaklara dayanılarak kaleme alındı. Kitapta Fidan’ın hayatı ve mesleki yolculuğu anlatılıyor. Ayrıca Fidan’ın, İngiltere, ABD ve Türkiye’nin istihbarat sistemlerinin karşılaştırmalı analizini konu alan yüksek lisans tezi de ek olarak yer alıyor” denildi.

Kitabın lansmanında açıklamalarda bulunan istihbaratçı Minasyan, 2011 yılından itibaren Fidan’ın faaliyetlerini dikkatle takip ettiğini belirterek, “Kimliği çok ilgi çekici. Adını ilk kez Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nde çalışırken duydum. O zamandan beri Fidan’ın kimliği sürekli ve sistematik olarak medyada yer almaya başladı” ifadelerini kullandı.

Ermenistan istihbaratının Fidan’ın faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyleyen Minasyan, “Albay Karen Parunakyan yakın arkadaşımdı. Tüm hayatını Türk gizli servislerine yönelik mücadeleye adamıştı. Her buluştuğumuzda, ‘Fidan’a dikkat etmemiz lazım. O çok ciddi bir figür. Türkiye’deki siyasi zirveye yükselişini izlemek gerekiyor’ derdi. Kitabı ona adamaya karar verdim çünkü Fidan’ı ilk fark eden Karen’dı” şeklinde konuştu.

SARAY DETAYI

Kitabın kapağındaki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi detayı ise dikkat çekti.