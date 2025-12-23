Türkiye, medyada yönelik uyuşturucu operasyonunu konuşuyor. Operasyon kapsamında Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanması, ardından bazı AKP’li isimlerin “dosyada daha büyük isimler var” çıkışı sürecin siyasi yönünün merak edilmesine neden oldu.

Gazeteci Deniz Zeyrek'in Nefes’teki köşesinde operasyonla ilgili yaptığı değerlendirme dikkat çekti. Zeyrek, AKP kulislerinde konuşulan üç temel soruyu yazarak, kendi yanıtladı.

'İSTANBUL YARGISI ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'U BOŞA MI DÜŞÜRÜYOR'

Zeyrek ilk sorusunda, operasyon sürecinin siyasi koordinasyonuna dikkat çekti. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yılmaz Tunç’u ziyaret ettiğini, görüşmenin ardından Saran’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığını hatırlattı. Zeyrek’e göre bu durum, yargı içinde farklı odakların devrede olduğuna dair soru işaretlerini artırdı.

'HABERLER NEREDEN SIZDIRILIYOR?'

İkinci soru, soruşturma bilgilerinin medyaya nasıl ve kimler aracılığıyla servis edildiğine odaklanıyor. Zeyrek, özellikle iktidara yakın bazı medya organlarında operasyonla ilgili haberlerin önceden ve detaylı biçimde yer almasının dikkat çektiğini ifade etti.

Mehmet Akif Ersoy ve Sadettin Saran’a yönelik sert bir dil kullanılırken, iktidara yakın başka bir gazeteci grubunun ise Ersoy’a destek veren bir tutum sergilemesi kulislerde “seçici sızdırma” iddialarını gündeme getirdi. Zeyrek, bilgilerin iktidar yanlısı medyanın tamamına değil, belirli bir gruba aktarılmasının tesadüf olmadığını vurguladı.

'SIZDIRILAN BELGELERDE ADI GEÇENLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ NE?'

Üçüncü soru dosyada adı geçen isimlerin siyasi bağlantılarına işaret ediyor. Gizli tanık ifadelerindeki bazı isimlerin belirli siyasi figürlerle ilişkilendirilmesine dikkat çeken Zeyrek, "Pabucu dama atılmış bürokratları bir kenara bırakırsak, bazı siyasetçilerin hedef tahtasında olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullanarak Fahrettin Altun, Süleyman Soylu, Ömer Çelik, Hakan Fidan ve Numan Kurtulmuş gibi isimlerin farklı bağlamlarda dosyaya dolaylı biçimde temas ettirilmesinin kulislerde “hedef tahtası” tartışmalarına yol açtığını söyledi. Zeyrek, isimlerin ortak noktalarının yeni sistemde bürokrasinin öne çıkmasından rahatsız olan aktörler olduklarını ifade etti.

'BİR SORU DAHA VAR AMA...'

"Bir soru daha var ama o soruyu ve yanıtını iyice olgunlaştırdıktan sonra yazacağım." diyen Zeyrek'in "Şimdilik sadece ipucu vereyim. Son zamanlarda çok öne çıkan bir isim var. O ismin parlatılan profiliyle aynı mahalleden Mehmet Akif Ersoy’un karartılan profilini yan yana koyunca insan ister istemez “Ne muhteşem biri, geleceğin lideri” deyiveriyor." değerlendirmesi de dikkat çekti.