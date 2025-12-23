İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Emekli Albay Orkun Özeller'in terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili son durumu paylaştı.

Sözcü TV'ye konuk olan Selçuk Türkoğlu, bebek katili Öcalan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SAVCILIĞIN YANITI OLUMLU OLDU

Öcalan'ın 2000 yılından sonra yaşanan terör olaylarından dolayı yargılanmadığına dikkat çeken Türkoğlu, Orkun Özeller'in "Öcalan 2000 sonrası suçlar için yargılansın" başvurusuna Bursa Cumhuriyet Savcılığı'ndan olumlu yanıt alındığını aktardı.

Türkoğlu, "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (Öcalan) şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatılmış oldu" dedi.

EMEKLİ ALBAY ORKUN ÖZELLER BAŞVURMUŞTU

Orkun Özeller, Öcalan'ın 1999'dan itibaren İmralı’da bulunduğu dönemde aktardığı iddia edilen talimat ve onayların, örgütün gerçekleştirdiği saldırılarla bağlantılı olduğunu kaydederek, Öcalan hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçundan savcılığa başvurmuştu.