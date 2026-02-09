Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

"İRAN HAVA SALDIRISIYLA YIKILMAZ"

“Hava saldırısıyla İran’da rejim yıkılır mı?” sorusuna Hakan Fidan “Hayır yıkılmaz” yanıtını verdi.

İran ABD arasındaki gerginlik hakkında da konuşan Fidan, “Bizim için önemli olan konuşmanın belirli somut neticeye doğru giderken savaş tehdidinden de giderek uzaklaşmak. Şu an ABD-İran arasında savaş tehdidi yok gibi duruyor” sözlerini sarf etti.

"BÖLGENİN YENİ BİR SAVAŞ KALDIRACAK HALİ YOK"

İran meselesinin gündemi meşgul ettiğini söyleyen Fidan, Suriye meselesinden sonra bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak hali olmadığını söyledi.

İki gün önce Umman'da İranlılar ile ABD'li yetkililerin bir araya geldiğini hatırlatan Fidan, “İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, oradaki müzakerelerle ilgili bilgi verdi, ABD'li yetkililerle de görüşüldü. Neticeye ulaşılması zor bir konu. Sevindirici husus ise tarafların müzakere konusunda orta bir irade koymuş olmaları. Uzun bir aradan sonra ilk temastan sonra olumlu bir hava ortaya çıkması bizim için önemli” dedi.

"BİR İHTİMAL VAR, BARIŞ KAPISI ARALANDI"

“Bir ihtimal var, barış kapısı aralandı” diyen Fidan, 30 Ocak'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerden sonra her iki tarafında müzakere kararı alması ve nükleer dosyadan başlanmasının önemli bir karar olduğunu belirtti.

Nükleer konusunun en önemli konu olduğunun altını çizen Fidan, “İranlıların tartışmak istedikleri konu adeti ile ABD'lilerin konu adedi bir değil. İran 2 konu konuşmak istiyor. Biri uranyum zenginleştirilmesi ile ilgili mevcut uygulamanın keyfiyeti nedir. Diğeri ise zenginleştirilmiş olan yüzde 60 oranındaki uranyum ne olacak. İran sadece bunu konuşmak istiyor” dedi.

ABD’nin İran konusunda sergilediği tutumu eleştiren Fidan, ABD’nin biraz baskı unsuru gösterme konusunda bir metot belirlediğini İran’ın da buna karşılık bir politika sergilediğini belirtti.

Fidan, “Büyük filoların gönderilmesi, bombardımanların gönderilmesi, stratejik güçlerin kaydırılması, İran'ın sürekli 'füze adetini çoğalttık' demesi her iki tarafın da muhtemel bir saldırının iki taraf için de sıkıntılı olacağına dair ipuçlarını veriyor. Birincisi güç göstermek ikincisi hazırlıklı olmak” ifadelerini kullandı.

"12 GÜNLÜK HAZİRAN SAVAŞINDA BİR GECE ABD'DEN TELEFON ALDIK"

12 günlük haziran savaşında bir gece ABD'den telefon aldıklarını ve 'İranlılara söyle bir kaç saat içinde her şey olabilir' dediklerini belirten Fidan, “İranlı meslektaşımla görüştüm, 'Nasıl olur görüşme tarihi verdik' dedi. Görüşen ABD idi, vuran İsrail'di. Durum farklı olabilir bu kez. Felaketi önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. İran'ın kendi içinde bir karar alma mekanizması var. Bu mekanizmada daha önce kurala bağlanmış bir kaç husus vardı müzakerelerle ilgili. Hem yer hem modalite hem de taraflar açısından. Bizim teklifimiz daha farklıydı, İranlı yetkililerle ABD'lilerle yüz yüze görüşün, yan odalarda bir arabulucu ile konuşmayın. Onların da kendi karar alma mekanizmalarına saygı duymak gerekiyor. Böyle bir karar almışlar. Umman'daki sistemle devam etmek istiyorlar. Aynı yer, aynı insanlar, aynı usul” dedi.

"İRAN'IN BÜYÜK POTANSİYEL SORUNLARI VAR"

İran'ın büyük potansiyel sorunları olduğunu söyleyen Fidan, Şubat ayının başında bir çok görüşme yaptıklarını söyledi.

Fidan açıklamalarının devamında şunları söyledi, “Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri çok ilgileniyordu. Bir de Filistin meselesinde şunu gördük, Türkiye'nin ortaya attığı fikirle, bölgesel sorunları çözmede bölge ülkeleri ile bir araya geldik ve muazzam bir diplomatik mücadele ortaya koyduk. Aynı türden dayanışmayı İran meselesinde de gösterelim dedik. Bir platform oluşturalım, fikir birliği yapalım ve taraflara buradan bir ses üretelim istedik. Bunu ABD'liler de çok sevdi ve Gazze'de bunun verimini gördük dediler. Bölgesel sahiplenme üretiyorsunuz, bu sizin beraber hareket etme pratiğinizi geliştiriyor. Bölgede uzun yıllardır olmayan bir durumdu. Çok iyi bir takım olarak gidiyoruz ama sorunlar büyük.”

"PKK'NIN IRAK'TAKİ VARLIĞI DA BÜYÜK BİR SORUN HALİNE GELECEK"

PKK ve YPG hakkında da konuşan Fidan, PKK'nın Irak'taki varlığının da büyük bir sorun haline geleceğini söyledi.

Fidan şunları söyledi, "PKK'nın Irak'taki varlığı da büyük bir sorun haline gelecek. Irak hükümeti bu konuda bir irade koymak zorunda kalacak. Irak'ın Kürt sorununu sahiplenmesi 5 yılın meselesi. PKK, Türkiye için kurulmuş bir organizasyon. Ama bu örgüt, Irak toprağında yapılanıyor. Sen nasıl bir devletsin ki bunlara izin veriyorsun?"