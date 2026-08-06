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Ata Demirağ ile gemi brokeri Rana Akdağ'ın nikâh organizasyonu, dünyanın önde gelen tatil destinasyonlarından Como'da gerçekleştirildi. Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katıldığı kutlamalar cuma günü başlayıp pazar günü sona erdi. İlk etkinlik, Como'nun simge otellerinden Villa d'Este'de düzenlendi.

Düğün töreni ise ertesi gün, Como Gölü kıyısındaki tarihi Villa Pizzo'da yapıldı. 17. yüzyıldan kalma yapı ve botanik bahçesinde gerçekleştirilen organizasyonda dekorasyondan ikramlara, sahne gösterilerinden havai fişek gösterisine kadar birçok ayrıntı özenle hazırlandı.

Edinilen bilgilere göre Hakan Demirağ, düğün organizasyonu için yaklaşık 3 milyon euro harcadı. Gösterişli törenin, yaz sezonunun en çok konuşulan davetlerinden biri olduğu ifade edildi.

Öte yandan Hakan Demirağ'ın büyük oğlu Kaan Demirağ, 2021 yılında Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile Beşiktaş'taki beş yıldızlı bir otelde, pandemi tedbirleri nedeniyle sınırlı davetliyle gerçekleştirilen sade bir törenle evlenmişti.

Hakan Demirağ'ın son dönemde oğlu Kaan Demirağ, gelini Aslışah Alkoçlar ve torunlarıyla sık sık bir araya geldiği öğrenildi.

HAKAN DEMİRAĞ KİMDİR?

Hakan Demirağ, HD Holding'in kurucusu ve onursal başkanı olarak görev yapmaktadır. Geleneksel Türk mutfağını modern zincir restoran anlayışıyla buluşturan Demirağ, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte yeme-içme sektöründe dikkat çeken yatırımlara ve yenilikçi projelere öncülük etmiştir.