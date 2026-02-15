Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde partisinin 3. Olağan İlçe Kongresi kapsamında yaptığı ziyaretlerde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teşkilatlar sahada

Erbakan, seçim takvimine ilişkin değerlendirmesinde 2027 yılı içerisinde bir seçim yapılmasını beklediklerini belirterek, bu doğrultuda parti çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi. 2026 yılını seçim öncesi son hazırlık dönemi olarak gördüklerini ifade eden Erbakan, teşkilatların bu çerçevede sahada aktif biçimde çalıştığını dile getirdi.

Bakanlıklardaki görev değişiklikleri hakkında da konuşan Erbakan, yeni atamaların Cumhurbaşkanı’nın takdiri olduğunu belirterek göreve gelen isimlere başarı dileğinde bulundu.

Erbakan, yapılacak seçimlerin ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.