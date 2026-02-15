Cumhurbaşkanı imzasıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, göreve başlamasının ardından ilk değerlendirmelerini yaptı. tv100’e konuşan Çiftçi, ülke güvenliği ve kamu düzenine ilişkin konularda kararlı adımlar atılacağını söyledi.

Çiftçi, vatandaşların güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, “Bu ülkede bir vatandaş huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı da uyumayacak. Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üstüne gidilecek” ifadelerini kullandı. Vatandaşın mal varlığına yönelik tehdit, şantaj ve suç örgütlerine karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Göç politikalarına da değinen Çiftçi, kaçak göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelede operasyonların artırılacağını, göç organizatörlerine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “millete hizmet” anlayışını rehber edineceklerini söyleyen Çiftçi, devletin gücü, güveni ve merhametinin toplumda hissedileceğini ifade etti.

TBMM’de yaşanan tartışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Çiftçi, Meclis’in Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş bir kurum olduğunu hatırlatarak yaşanan olayların bu kuruma yakışmadığını dile getirdi.