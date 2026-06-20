A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Paraguay mağlubiyetinin ardından büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu, "Şu an konuşmak gerçekten çok zor. Buraya kadar gelmek için büyük emek verdik. Son iki maçta elimizden gelen her şeyi yaptık. Pozisyonlara girdik, denedik ama olmadı. Rakip ise ilk şutunda golü buldu. Futbol bazen böyle acımasız olabiliyor" dedi.

Takımın geleceğine de değinen Çalhanoğlu, "Genç ve potansiyelli bir kadroya sahibiz. Önümüzde daha çok turnuva var. Belki de bu benim son Dünya Kupam olabilir. Herkes çok üzgün ama bu tecrübeden ders çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendimizle gurur duymalıyız. Buralara kolay gelmedik. Nereden nereye geldiğimizi unutmamak gerekiyor. Elenmek kolay kabul edilecek bir durum değil ancak futbolda bazen şans da yanınızda olmuyor. Bu yaşadıklarımızdan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz."