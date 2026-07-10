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Kaynak: Haber Merkezi

Yatırım araçları bu hafta yatırımcısına kazanç sağladı. Haftalık bazda en yüksek getiriyi yüzde 2,79 ile gram altın sağlarken, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri de yükseliş kaydetti.

BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.031,72, en yüksek ise 14.511,73 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,01 artışla 14.417,91 puandan tamamladı.

EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARAÇLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 2,79 artarak 6 bin 267 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 2,77 değer kazanarak 42 bin 238 liraya çıkarken, geçen hafta sonu 10 bin 212 lira olan çeyrek altın yüzde 2,79 artışla 10 bin 497 liradan işlem gördü.

Döviz piyasasında ABD doları haftalık bazda yüzde 0,38 değer kazanarak 46,8040 liraya, euro ise yüzde 0,49 yükselerek 53,57 liraya çıktı.

Yatırım fonları haftayı ortalama yüzde 1,81, emeklilik fonları ise yüzde 0,75 primle kapattı. Fon kategorileri incelendiğinde, yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi yüzde 2,39 ile serbest fonlar elde etti.