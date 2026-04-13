Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den korkutan uyarı: Süper El Nino geliyor
Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki aylarda etkili olması beklenen 'Süper El Nino'ya karşı uyardı. Şen, yaşanacak kuraklığa karşı uyardı.Derleyen: Dilem Taştan
Şen, yağışlı günlerin geride kalacağını ve yaz aylarında yağışların normallerin altında seyredeceğini belirtti.
Uzman isim ayrıca sonbahar ve kış aylarında "Süper El Nino" etkisinin beklendiğini söyledi. Şen ayrıca, İstanbul ve İzmir'deki yüksek baraj doluluk oranlarının rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı.
Son zamanlarda ülke genelinde etkili olan yağışlı havalar yerini kurak ve sıcak bir mevsime bırakmaya hazırlanıyor.
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, paylaştığı video mesajında önümüzdeki aylara dair karamsar bir tablo çizdi. Şen, vatandaşları su kullanımı konusunda uyardı.
Geçtiğimiz dönemlerdeki bol yağışlı günlerin artık geride kaldığını ifade eden Prof. Dr. Şen, "O bol yağışlı günlere biraz hasret kalacağız gibi görünüyor" dedi.
Mayıs ve yaz ayları için kesin tahmin yapmanın zorluğuna dikkat çekse de genel eğilimin "normallerin altında bir yağış" yönünde olacağını vurguladı.
Karar'da yer alan habere göre, meteorolojik dengeleri altüst edecek asıl tehlikenin "El Nino" olduğunu belirten uzman isim, Doğu Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmaya başladığına dikkat çekti.
Şen, önümüzdeki süreci şöyle özetledi:
"Bu sene 'Süper El Nino' dediğimiz, El Nino'nun biraz daha kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Yaz aylarında bu sıcaklıklar biraz daha artacak ve sonbahar ile kış aylarında büyük bir ihtimalle Süper El Nino haline gelecek. Bundan önceki 1997-1998 yıllarında bir Süper El Nino yaşadık; deniz suyu sıcaklığı o bölgede 3 dereceye kadar çıkmıştı. 2016 yılında ise 1,5 derece civarında artmıştı. Bu sene de tahminler bunu gösteriyor."
Süper El Nino'nun dünyadaki tüm meteorolojik parametreleri, özellikle yağış miktarlarını ve frekanslarını değiştireceğini belirten Şen, Türkiye'nin de bu küresel değişimden kesinlikle etkileneceğini vurguladı.
Açıklamasının en kritik bölümünü su tasarrufuna ayıran Prof. Dr. Şen, barajlardaki mevcut durumun aldatıcı bir güvenlik hissi yaratmaması gerektiği konusunda uyardı.
Şen, şu ifadeleri kullandı:
"Yüzde 70'lik İstanbul doluluk oranına veya yüzde 60'lık İzmir doluluk oranlarına çok fazla güvenmeyelim. İki yıl üst üste bir kuraklık tekrar karşımıza gelirse, bunlar tekrar bizim riskli seviyelere, tehlikeli seviyelere inmemize neden olur. Bu nedenden dolayı suyumuzu iyi kullanalım, çok dikkatli kullanalım."
El Niño, en basit tabiriyle Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bölgesindeki yüzey sularının normalden çok daha fazla ısınmasıyla ortaya çıkan devasa bir doğa olayıdır. Bu durum, sadece okyanusu değil, tüm dünyanın hava durumunu altüst eden bir zincirleme reaksiyon başlatır.
İspanyolca bir terim olan El Niño, kelime anlamı olarak "oğlan çocuğu" demektir. Ancak Noel döneminde ortaya çıktığı için bölge halkı bunu Bebek İsa (Child Jesus) atfıyla kullanmıştır.
Bu ismi bilim insanları değil, yüzyıllar önce Peru ve Ekvadorlu balıkçılar koydu. Onlar için bu durum, suların ısınması nedeniyle balıkların azalması ve "bereketin kesilmesi" anlamına geliyordu.
El Niño'nun tam tersi durumuna ise La Niña (Küçük Kız) denir. La Niña döneminde sular normalden daha fazla soğur ve El Niño'nun yarattığı etkilerin tam tersi (örneğin Avustralya'da aşırı yağış, Amerika'da kuraklık) gözlemlenir.
Bu doğa olayları genellikle 2 ila 7 yılda bir tekrarlanır ve birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir.