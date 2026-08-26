O neşeli okul günlerinin ve samimi dostlukların üzerinden yıllar akıp geçerken, Hababam Sınıfı'nın hayatta kalan emektar oyuncuları bugün ekranlardan ve şöhretten uzak, çok daha sakin bir yaşam sürüyor. Geçmişin o cıvıl cıvıl sınıfından geriye kalan isimlerin güncel fotoğrafları gün yüzüne çıktıkça, sinemaseverler de derin bir duygu seline kapılıyor.

Yüzlerindeki çizgilere yansıyan zamanın akışı ve yaşanan kayıpların hüznü zaman zaman içimizi burksa da, onlar sinema perdesindeki o enerjik ve muzip halleriyle sonsuza dek genç kalacaklar. Usta isimlerin yıllar içindeki bu değişimi, izleyenleri hem geçmişe duyulan yoğun bir özlemle baş başa bırakıyor hem de Türk sinemasının altın çağına doğru nostaljik bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

İşte Hababam Sınıfı'nda yer alan oyuncuların geçmiş ve günümüzdeki halleri;

HAYTA İSMAİL: AHMET ARIMAN

AHMET - AHMET SEZEREL

KIVIRCIK ÖMER - TALİP GÜRAN

SEVDA - SEVDA AKTOLGA

DİLAVER - DİLAVER GÜR

ŞEVKET HOCA - ŞEVKET ALTUĞ

KALEM ŞAKİR - BÜLENT İĞDİROĞLU

KİKİRİK - GAZANFER ŞENER

GAMZE - YAPRAK ÖZDEMİROĞLU

POSTAL RIZA - ERCAN GEZMİŞ

TEOMAN - TEOMAN AYIK