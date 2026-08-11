Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Haaretz'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail makamlarının elindeki Filistinlilere ait cenaze sayısının yaklaşık 1700'e ulaştığı belirtildi ayrıca da.

Haberde, Şin-Bet olarak da bilinen İsrail İç İstihbarat Teşkilatı ile ordunun, gelecekte İsrailli esirlerin veya kayıpların bulunması ihtimalini gözeterek cenazesinin tutulmasını desteklediği aktarıldı, özellikle de.

Cenazelerin çoğunun, 7 Ekim 2023'teki saldırılara ya da ardından yaşanan çatışmalara katıldıkları ileri sürülen Gazzeli Filistinlilere ait olduğu, ancak aralarında çatışmalara dahil olmayan Filistinlilerin cenazelerinin de bulunduğu kaydedildi, özellikle de.

Öte yandan hukuki kaynaklar, İsrail Güvenlik Kabinesinin bu konuda ilkesel bir değerlendirme yapmaması halinde, çatışmalarla bağlantısı kanıtlanmamış Filistinlilerin cenazelerinin tutulmasının hukuken de mümkün olmadığı görüşünü dile getirdi.

Filistin Kayıpların Akıbetinin Açıklanması ve Cenazelerin Geri Alınması Ulusal Kampanyası ise Ekim 2025'te, Sde Teiman'da yaklaşık 1500 Gazze sakininin cenazesinin tutulduğunu daha önce duyurmuştu.