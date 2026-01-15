İstanbul Valiliği, gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurularak kayıtların 30 gün saklanacağını, izin belgesi bulunmayan seyyar satış araçlarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Mega kentte gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele ve zehirlenmelere karşı bir dizi yeni önlem alındı.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak ve tüm kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza edilecektir. İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecektir. İzinsiz olarak faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen işletmeler hakkında gerekli işlemler yapılarak, cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."