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Kaynak: İHA

Kocaeli’nde MHP Dilovası İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüste çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Seyir halindeki aracın motor bölümünden yükselen dumanları fark eden sürücü, otobüsü güvenli bir noktada durdurarak yolcuları tahliye etti.

Edinilen bilgilere göre teşkilat üyeleri, yeni il başkanına gerçekleştirilen ziyaretin ardından Dilovası’na dönmek üzere yola çıktı. Yolculuk sırasında otobüsün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, olası bir facianın önüne geçmek için aracı durdurdu.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan yolcular kısa sürede araçtan çıkarılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.