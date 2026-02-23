Brezilya’da Red Bull Bragantino ile Sao Paulo arasında oynanan maçın ardından Gustavo Marques'in açıklamaları gündeme oturdu.

Bragantino’nun savunma oyuncusu Gustavo Marques’in karşılaşma sonrası hakem Daiane Muniz’e yönelik sözleri, hem kulübün hem de Brezilya Federal Hükümeti’nin tepkisini çekti.

GUSTAVO MARQUEZ MAÇA KADIN HAKEM ATANMASINI ELEŞTİRDİ

Maç sonrası konuşan Marques, kadın hakemin böylesine büyük bir maça atanmasını eleştirerek, “São Paulo, Palmeiras, Corinthians gibi takımlara karşı oynuyoruz ve böyle büyük bir maça bir kadın hakem veriliyor. Bence adil değildi. Sao Paulo’ya kayırma yaptı.” ifadelerini kullandı. Oyuncunun “Bu maçta kadın gibi davranmadı.” sözleri ise kamuoyunda büyük tepki topladı.

KULÜBÜ AÇIKLAMALARINI KINADI

Red Bull Bragantino kulübü resmi açıklama yayımlayarak Daiane Muniz başta olmak üzere tüm kadınlardan özür diledi. Açıklamada, “Kulübümüz, Gustavo Marques’in maç sonrası yaptığı maço açıklamaları onaylamamakta ve kınamaktadır.” denildi.

Kulüp ayrıca oyuncunun maçın ardından hakem odasına giderek şahsen özür dilediğini, sportif direktör Diego Cerri’nin de bu süreçte yanında bulunduğunu açıkladı. Bragantino yönetimi, oyuncuya uygulanacak disiplin cezasını değerlendirdiklerini duyurdu.

GUSTAVO MARQUES: 'EŞİM VE ANNEM DE BENİ SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ'

Oyuncu Gustavo Marques de kamuoyuna yaptığı açıklamada sözlerinden pişmanlık duyduğunu belirterek, “Dünyadaki tüm kadınlardan özür diliyorum. Söylememem gereken şeyler söyledim. Hakemin soyunma odasına giderek özür diledim. Beni eşim ve annem de sert şekilde eleştirdi.” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTEN SERT KINAMA

Brezilya Federal Hükümeti ise Kadınlar Bakanlığı ve Spor Bakanlığı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Gustavo Marques’in sözleri “absürt bir maço vakası” olarak nitelendirildi.

Bakanlıklar, FIFA ve CBF lisanslı hakem Daiane Muniz’e destek vererek, “Bir erkek hakem aynı pozisyonda olsaydı cinsiyeti nedeniyle yetkinliği sorgulanmazdı. Sorunun özü budur.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, “Kadınlara saygı pazarlık konusu değildir. Kadınlar sahada, hakemlikte, yönetimde, medyada ve istedikleri her yerde olmalıdır. Kadın olmak yeterlilikten ya da otoriteden eksiltmez.” denildi.

Federal hükümet, konunun Spor Disiplin Kurulu tarafından yakından takip edileceğini ve gerekli yaptırımların uygulanmasını beklediklerini belirtti.

