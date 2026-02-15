Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla göreve getirilen Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik eleştirileri siyaset gündeminde tartışma yarattı.

Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürlek’in atanmasına tepki göstererek sert ifadeler kullandı ve görevlendirmeyi eleştirdi.

Bu paylaşımın ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan yanıt geldi. Saral, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kullanılan sözlerin kabul edilemez olduğunu belirterek bu tür ifadelerin “düpedüz ahlaksızlık” olduğunu söyledi.

Saral'ın paylaşımı şekilde:

"Ülkenin Bakanına, bir devlet adamına seviyesizce dil uzatmak düpedüz ahlaksızlıktır. Bu, siyaset değil; ucuz polemik ve şahsi hırsın çürümüş halidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle göreve gelen Akın Gürlek hakkında sosyal medyada mahkeme kurup hüküm dağıtmak kimsenin harcı değildir.

Hukuku ağzına alıp linç dili kullananlar önce kendi çelişkileriyle yüzleşsin.

Dün bu davanın gölgesinde siyaset yapıp bugün iftira ve hakaretle gündeme gelmeye çalışanlar bilsin: Türkiye sizin öfkenize, kibrinize ve hezeyanlarınıza malzeme edilemez."