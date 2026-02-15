Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem SGK’dan borçlular için yeni düzenleme: 250 bin TL’ye kadar teminatsız taksit

SGK’dan borçlular için yeni düzenleme: 250 bin TL’ye kadar teminatsız taksit

SGK’nın yeni genelgesiyle borç yapılandırmasında önemli değişiklikler yapıldı. 250 bin TL’ye kadar olan borçlar teminat gösterilmeden taksitlendirilebilecek. Düzenleme, işveren ve Bağ-Kur’lular için ödeme sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

DÜZENLEMENİN DUYURUSU
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayımladığı yeni genelgeyle borç yapılandırma sisteminde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni uygulamanın, özellikle prim borcu bulunan küçük işletmeler, işverenler ve Bağ-Kur sigortalıları için ödeme sürecini kolaylaştırması bekleniyor.

Teminatsız taksit imkanı
Düzenlemeye göre 250 bin TL’ye kadar olan SGK borçları için artık teminat gösterme zorunluluğu aranmayacak. Bu adımın, ipotek veya banka teminatı sunmakta zorlanan çok sayıda borçlunun yapılandırmaya başvurabilmesini sağlayacağı ifade ediliyor.

Ödeme planları esneyecek
Yeni sistemle birlikte borç ödeme planlarının daha esnek hale getirildiği belirtiliyor. İşverenler, mali durumlarına göre yapılandırma seçeneklerini değerlendirebilecek ve ödeme takvimi buna göre oluşturulabilecek.

İlk aylarda daha düşük taksit
Yapılandırmanın ilk döneminde taksit tutarlarının daha düşük belirlenebilmesine imkân tanındı. Bu sayede işletmelerin ilk aylarda finansal yükü azaltarak faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor.

Rapor süreci kolaylaştı
250 bin TL üzerindeki borçlarda teminat gerekliliği sürse de değerleme sürecinde yeni kolaylıklar getirildi. Artık yalnızca SGK raporları değil, bankalar, ticaret odaları ve lisanslı değerleme kuruluşlarının hazırladığı raporlar da kabul edilebilecek.

Taksit ihlal hakkı arttı
Düzenleme kapsamında taksit ihlal hakkı da genişletildi. Olası ödeme gecikmelerinde yapılandırmanın hemen bozulmasının önüne geçilerek borçlulara daha fazla tolerans sağlanması amaçlanıyor.

Esnaf için ne anlama geliyor?
Uzmanlara göre yapılan değişiklik, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle borçlarını kapatmakta zorlanan işletmelere nefes aldırabilir. Yeni düzenlemenin tahsilatı artırması ve kayıtlı istihdamı desteklemesi bekleniyor.

