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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin açıkladığı verilere göre, gün içinde en yüksek elektrik tüketimi saat 21.00'de 43 bin 559 megavatsaat olarak kaydedildi. En düşük tüketim ise sabah 07.00'de 33 bin 125 megavatsaat seviyesinde ölçüldü.

Elektrik üretiminde en büyük payı yüzde 21,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri aldı. Güneş enerjisi santralleri yüzde 19'luk payla ikinci sırada yer alırken, rüzgar enerjisi santralleri yüzde 18,9 ile üretime en fazla katkı sağlayan üçüncü kaynak oldu.

Dış ticaret verilerine göre Türkiye, dün 11 bin 496 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 3 bin 763 megavatsaat elektrik ithal etti.