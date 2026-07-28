Kaynak: AA

Brezilya ziyareti sırasında ülkenin önde gelen yayın organlarından O Globo gazetesine konuşan Güney Kore Lideri Lee Jae Myung, Kore Yarımadası’ndaki son duruma ve barış sürecine dair kritik açıklamalarda bulundu.

GERİLİM YERİNE ORTAK BÜYÜME

Hükümetinin bölgesel barış vizyonunu vurgulayan Devlet Başkanı Lee, çatışma ortamını geride bırakmayı hedeflediklerini belir belirtti. Güney ve Kuzey Kore’nin barış içinde bir arada yaşadığı, karşılıklı ekonomik ve sosyal büyümeyi esas alan yeni bir model inşa etme konusunda "tam bir kararlılık" içinde olduklarını ifade etti.

Seul yönetiminin Washington ile de temas hâlinde olduğunu belirten Lee, taraflar arasındaki diyaloğun tekrar tesis edilmesi için perde arkası diplomatik çalışmaların kesintisiz sürdüğünü aktardı.

"DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ ARAYIŞINDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bölgesel müzakere süreçlerinde şu ana kadar somut ve büyük bir ilerleme kaydedilemediğini samimiyetle dile getiren Lee Jae Myung, buna rağmen Seul’ün barışçıl yaklaşımından taviz vermeyeceğinin altını çizdi. Uluslararası toplumla ve özellikle ABD ile eş güdüm içinde hareket edeceklerini söyleyen Güney Kore Lideri, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Koreler arası temasların yanı sıra Pyongyang ile Washington arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasına zemin hazırlayacak elverişli diplomatik koşulları oluşturmak adına elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz."

Seul yönetiminin uluslararası kamuoyuyla birlikte tutarlı ve diyalog odaklı mesajlar vermeye devam edeceği belirtilirken, önümüzdeki süreçte Kore Yarımadası'ndaki diplomatik trafiğin yeniden ivme kazanması bekleniyor.