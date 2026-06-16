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Kaynak: AA

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, göçmen karşıtı grupların düzensiz göçmenler için işaret ettiği "30 Haziran" tarihine ilişkin, halkı istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Ramaphosa, Johannesburg’daki Nasrec’te düzenlenen resmi Gençlik Günü Anma Töreni’nde basına yaptığı açıklamada, ülkede bazı göçmen karşıtı grupların düzensiz göçmenlere ülkeyi terk etmeleri için "tanıdığı" süreye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu tarihin gerekli olmadığını belirten Ramaphosa, "Sözde 30 Haziran, bana göre gerekli bir olay bile değil çünkü halkımızın karşı karşıya olduğu zorlukları ele alıyoruz." dedi.

Ramaphosa, o tarihte gerçekleşebilecek olası provokasyonlara ilişkin ise "Güney Afrikalıların ülkemizde istikrarsızlığı teşvik etmek isteyenler tarafından kandırılmasına ve yanlış yönlendirilmesine izin vermemeliyiz ve buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GENÇLİK AĞIR SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA"

Ramaphosa, etkinliğin açılış konuşmasında da gençlerin karşı karşıya olduğu sorunların ağır, kaygılarının ise gerçek olduğunu vurgulayarak, gençlerin şiddet suçları ve hırsızlıktan en çok etkilenen kesimler arasında yer aldığını söyledi.

"Bu zorluklar karşısında, işsizlik, suç ve kötü hizmet sunumu sorunlarını yabancı uyruklulara bağlayanlar var." diyen Ramaphosa, yasa dışı göç sorununu kabul ettiklerini ve bu konuda kararlı adımlar attıklarını kaydetti.

Ramaphosa, Güney Afrika’nın sorunlarının temelinde yabancıların değil, ülkenin kendi yapısal meselelerinin bulunduğunu kaydetti.

Suç, işsizlik ve kamu hizmetleri üzerindeki baskı nedeniyle toplumda hayal kırıklığı yaşandığını aktaran Ramaphosa, bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Göçmen karşıtı bazı gruplar, ülkede düzensiz durumda bulunan yabancı uyruklulara 30 Haziran’a kadar Güney Afrika’yı terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.