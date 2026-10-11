Endüstriyel süreçlerde yüksek sıcaklık ve buhar üretimi için yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlara karşı alternatif arayışları sürerken, Cagliari Üniversitesi'nden bilim insanları dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, ortam havasından ısı çekerek endüstriyel buhar üretebilen üç aşamalı ısı pompasını güneş panelleri ve batarya depolama sistemleriyle entegre etti.

ATIK ISIYA İHTİYAÇ DUYMADAN BUHAR ÜRETİYOR

Geleneksel yüksek sıcaklıklı sistemlerden farklı olarak tesislerde atık ısı kaynağı arama zorunluluğunu ortadan kaldıran teknoloji; hava-su, su-su ısı pompaları ve mekanik buhar sıkıştırma aşamalarından oluşan kademeli bir yapı kullanıyor. 15 bar basınçta saatte 2 ton doymuş buhar üretebilen sistemin elektrik ihtiyacı; güneş panelleri, bataryalar ve şebeke arasında akıllı bir şekilde paylaştırılıyor.

İtalya'nın Cagliari ve Almanya'nın Berlin kentlerinin karşılaştırıldığı analizlerde, güneş ışınımı koşullarının sistemin ekonomik performansı üzerinde ortam sıcaklığından çok daha belirleyici olduğu görüldü. Güneş potansiyeli yüksek olan Cagliari'deki en uygun sistem, ısı pompasının elektrik ihtiyacının yüzde 91'ini güneş enerjisinden karşılamayı başararak uzun vadeli maliyet avantajı sağladı. Uzmanlar, sistemin fizibilitesinin doğru boyutlandırma, yerel güneş ışınımı, elektrik tarifeleri ve ekipman maliyetlerine göre değişiklik gösterdiğini vurguluyor.