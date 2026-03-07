CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidara çağrıda bulunarak, "Pazartesi günü başlayacak İBB kumpas davasını TRT’den canlı yayınlamak için Meclis'te yasal düzenleme yapma vaktimiz hala var. Esasa ilişkin süreç başlamadan teklifimizi gündeme alalım ya da hemen kendi teklifinizi getirin; duruşmaları tüm Türkiye canlı izlesin" sözlerini sarf etti.

CHP’li Emir’in bu çıkışı sonrası Ankara Araştırma ve Danışmanlık Direktörü Mert Ulusoy, ANK-Ar’ın, geçtiğimiz nisan, haziran ve ekim aylarında yaptığı anketi yeniden gündeme getirdi.

"TOPLUMUN YÜZDE 60'I DAVANIN TRT'DE CANLI YAYINLANMASINI İSTİYOR"

Ankette yurttaşlara, “Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yargılanacağı davalar TRT'den canlı yayınlanmalı mı?” sorusunu soruldu. Çıkan sonuçlara göre yurttaşların en az %60'ı yargılamaların TRT'den yayınlanmasını istiyor.

Nisan ayında yapılan ankette “evet yayınlanmalı” diyen yurttaşların toplam oranı yüzde 60,6 olurken, “hayır yayınlanmamalı” diyenlerin oranı ise yüzde 24,6 oldu.

Haziran ayında yapılan ankette ise “evet yayınlanmalı” diyen vatandaşların toplam oranı yüzde 64 olurken, “hayır yayınlanmamalı” diyenlerin oranı da yüzde 24,1 oldu.

Ekim ayına bakıldığında ise, “evet yayınlanmalı” diyenlerin toplam oranı yüzde 63,1 seviyesinde olurken, “hayır yayınlanmamalı” diyenlerin oranı ise, yüzde 28,2 oldu.

Ankette “fikrim yok” diyenlerin oranı da azımsanamayacak seviyede.

Nisan ayındaki ankette “fikrim yok” diyenlerin oranı yüzde 15,3 seviyesindeyken, haziran ayında yüzde 11,4, ekim ayında ise bu oran yüzde 8,7 seviyelerine kadar düştü.

Parti bazlı bakıldığında ise ortaya daha dikkat çekici sonuçlar çıktı.

AKP seçmeninin yüzde 65,4’ü davanın TRT’de canlı yayınlanmasını istemezken, yüzde 27,2’si canlı yayınlanmasını istedi.

CHP seçmeninin ise yüzde 96,5’i davanın canlı yayınlanmasını talep ederken, yüzde 1,4’ü davanın canlı yayınlanmasını istemedi.

İşte diğer parti seçmenlerinin yanıtı: