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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yolsuzluk iddiaları üzerinden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti'yi hedef aldı. Uysal, paylaşımında söz konusu iddiaların soruşturulmasının geciktirildiğini öne sürerek, iktidarın zaman kazanmayı ve siyasi riskleri en düşük maliyetle yönetmeyi amaçladığını söyledi.

Uysal sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“ZAMANA YAYARAK SİYASİ RİSKİ YÖNETMEK İSTİYORLAR”

Akp’nin eskisi, yenisi, bakanından, bakan yardımcısından, genel başkan yardımcısına, gençlik kolları yöneticilerine, SPK, BDDK, Borsa İstanbul yöneticilerinden, özel kalem müdürlerine, bürokratlarına, gırtlağına kadar battığı ortada bir skandal var. Soruşturamayacağı için zamana yaymak, zaman kazanmak tevil edilemeyecek siyasi riski en az maliyetle yönetmek istiyor.

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı’nın tutuklanmasına da değinen Uysal, "Vurguncuları değil de vurguncu AKP yöneticilerini ifşa eden gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı’yı tutuklamaları zaten ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ misali failin kim olduğunun teyidi".

İktidarın TBMM’ye sunduğu kanun teklifini de eleştiren Uysal, söz konusu düzenlemenin iddia edilen yolsuzlukların maliyetini halka yüklemeyi amaçladığını ileri sürdü.

“VURGUNUN BEDELİNİ MİLLETE ÖDETMEK İÇİN KANUN TEKLİFİ SUNUYORLAR”

Uysal, "Yaptıkları vurgunun bedelini millete ödetmek için şimdi de TBMM’ye kanun teklifi sunuyorlar. Kurduğunuz yağma düzeni'nin tabii sonuçları bu skandal ve vurgun." dedi.