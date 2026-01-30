Türkiye’de televizyon dizileri uzun süredir aynı duygular etrafında dönüyor: dram, gerilim, yasak aşklar, silahlar ve bitmeyen entrikalar… İzleyiciler her akşam ekran başına geçtiğinde gülmek yerine çoğu zaman kendini gözyaşı, stres veya büyük bir kaosun içinde buluyor.

Son yıllarda yayınlanan dizilerin büyük kısmının komediden uzaklaştığı dikkat çekti. Paylaşılan verilere göre 2013’ten bu yana yayımlanan yüzlerce dizinin neredeyse tamamı dram ağırlıklı olurken, saf komedi örneklerinin yok denecek kadar az olduğu ifade edildi.

EKRANLAR NEDEN HEP KARANLIK?

Uzmanlara göre bunun birkaç sebebi var. Televizyon dizilerinin bölüm sürelerinin 2 saate yaklaşması, komediyi sürdürmeyi zorlaştırıyor. Dram ise hem senaryo açısından hem de reyting açısından daha garanti bir tür olarak görülüyor.

Ayrıca şiddet ve gerilim temalarının daha fazla izlenmesi, yapımcıların aynı formüle yönelmesine neden oluyor. Komedi dizileri ise son yıllarda daha çok dijital platformlara kaymış durumda.

İZLEYİCİ GÜLDÜĞÜ YERE GERİ DÖNER Mİ?

Bir dönem televizyonun vazgeçilmezi olan sitcom ve hafif komedi dizileri bugün neredeyse nostaljiye dönüşmüş durumda. Sosyal medyada da sık sık artık doğru düzgün komedi dizisi yok yorumları yapılıyor.

Kısacası Türkiye’de ekranlar uzun zamandır gülmekten çok dramatik hikayelerle dolu. İzleyicilerin yeniden kahkaha atacağı yapımların gelip gelmeyeceği ise merak konusu.