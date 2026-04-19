Gülistan Doku soruşturması kapsamında firari şüpheli Umut A.’nın ağabeyi S.A.’nın, aile avukatıyla yaptığı görüşmeye ait yeni görüntüler gündeme geldi. Görüntülerde, Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin çeşitli iddialar ve şüpheli beyanları yer aldı.

Söz konusu gelişmenin ardından Mustafa Türkay Sonel’in “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Yaşananların ardından Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku açıklama yaptı. Doku, kardeşine yönelik bazı haberlerde eksik ve yanlış bilgiler verildiğini savundu.

Aygül Doku açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Mustafa Türkay Sonel, Gülistan’ın rızası dışında cinsel saldırı ve Gülistan’ı öldürme suçundan tutuklanmıştır. Bazı yayın organlarının bunu eksik vermesi suçun eksik işlendiği anlamına gelir. İkincisi Gülistan’ın hamile kaldığı ve bebeği aldırmak istemediği bilgisi yanlıştır. Gülistan bunları şikayet edebilmek için hastaneye gitmiş ve o tahlilleri çıkartmıştır. Zaten bu yüzden o hastane kayıtları silinmiş ve Gülistan kızımız öldürülmüştür. Rızası dışında cinsel istismara maruz kalan bir insan neden bebeği aldırmak istemesin? Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım. Gülistan bu tecavüzcülere, bu çeteye direndiği için namusunu korumak için, bunlara boyun eğmediği için zaten bugün aramızda değil.”