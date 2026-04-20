Gülistan Doku davasında, eski Vali Tuncay Sonel'in, Zaynal Abakarov'u üç ay boyunca kayıt yaptırmadan sakladığı Sueno Otel'e ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Gazeteci Hazar Dost, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı detaylarda, Sueno Otel'in sahibinin MHP'lilerle yakın ilişkileri bulunan Erhan Korkmaz olduğunu ifade etti.

Dost paylaşımında; otelin sahibi Erhan Korkmaz ile MHP'li Mustafa Türkdoğan'ın sosyal medya paylaşımına MHP Genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız'ın "Selam ve muhabbetle kalın" yorumunda bulunduğunu aktardı.

BAHÇELİ DE OTELİ ZİYARET ETMİŞ

Öte yandan Dost, Zaynal Abakarov'un henüz otelde saklandığı dönemde, otelin MHP'lilerce ziyaret edildiğini de belirtti. Dost'un paylaştığı görselde, oteli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaret ettiği görüldü.

Gazeteci Hazar Dost'un paylaşımı şöyle:

"Gülistan Doku'nun ölümünün ardından sevgilisi Zeinal'ın üç ay boyunca kayıt yapılmadan konaklatıldığı Sueno Otel'in sahibi kim diye biraz bakındım. Otelin sahibi Erhan Korkmaz. MHP'lilerle yakın ilişkileri olan biri. Zainal hala Sueno Otel'de kalırken otelin sahibi MHP'li isimler tarafından ziyaret edilmiş. MHP'li Mustafa Türkdoğan'ın otel sahibiyle paylaştığı fotoğrafa MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız 'Selam ve muhabbetle kalın" diye yorum yapmış"

— Hazar Dost (@hazardost) April 20, 2026

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı. Mustafa Türkay Sonel, ifadesinde Doku'yu tanımadığını ve olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunarak "İsmini dahi bilmediğim bir kızın olayında benim ismimin geçmesi de babamın vali olmasıdır" dedi. Dosyada yer alan gizli tanık beyanlarını reddeden Sonel, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.