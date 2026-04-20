İslam Memiş gram altının 8 bin TL’yi geçeceği tarihi açıkladı

GRAM ALTINDA YAZ ROTASI: 8.000 TL VE ÜZERİ
Altın fiyatlarındaki mevcut dalgalanmayı değerlendiren Memiş, gram altının orta vadeli yükseliş trendini koruduğunu belirtti.
GRAM ALTINDA YAZ ROTASI: 8.000 TL VE ÜZERİ
Altın fiyatlarındaki mevcut dalgalanmayı değerlendiren Memiş, gram altının orta vadeli yükseliş trendini koruduğunu belirtti.
Mevcut durumda 6.930 TL seviyelerinde seyreden gram altına ilişkin öngörüsünü paylaşan İslam Memiş "Altın satmak için henüz çok erken, ana trend yukarı yönlü. Yaz aylarında gram altında 8.000 TL ve üzerindeki rakamları göreceğiz...
Ons tarafındaki 4.740 dolarlık seviyeler ise yeni alım fırsatları sunuyor" ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL KRİZİ UYARISI
Hürmüz Boğazı'nın kapatılma iddialarının piyasalarda suni bir baskı oluşturduğunu söyleyen İslam Memiş, Brent petrolün 94-96 dolar bandındaki hareketliliğinin tüm varlıkları etkilediğini vurguladı.
İslam Memiş altın yatırımcılara "sakin kalma" çağrısı yaparak kısa vadeli işlemlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.
BORSA VE DÖVİZDE KRİTİK SEVİYELER
İslam Memiş, altın dışındaki yatırım araçlarına dair güncel destek ve direnç noktalarını ise şu şekilde sıraladı:
Borsa İstanbul: 14.587 puanlık rekor sonrası kar satışları beklense de 14.300 puan ana destek konumunda.
Döviz Kurları: Dolar/TL'de 44,87 seviyesiyle yukarı yönlü beklenti sürerken, Euro/TL'de 53 lira hedefi güncelliğini koruyor.
Gümüş: Gram gümüşte 111-112 lira bandı destek, 120 lira ise kısa vadeli hedef.
Haftanın işlem takvimine ilişkin de bir not düşen altın uzmanı İslam Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olacağını hatırlattı.
Altın uzmanı İslam Memiş, haftanın ikinci yarısında olumlu haber akışlarıyla birlikte piyasalarda hızlı toparlanmaların yaşanabileceğini ifade etti.