Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, kayıp genç kıza ait sim kartın, valinin talimatıyla "hacker" olduğu belirtilen bir şahsa usulsüz yollarla gönderildiğini itiraf etti.

SİM KART OTOBÜSLE GÖNDERİLMİŞ

Polis memuru Şükrü Eroğlu’nun jandarmadaki ifadesine göre; Gülistan Doku’nun ailesinin valilik ziyaretinin hemen ardından Vali Tuncay Sonel, korumasına kapalı bir zarf teslim etti. Eroğlu, olayı şu sözlerle anlattı:

"Vali bey bizzat kendisi yarım A4 zarfı bana vererek 'Bunu Gürkan’a gönder' dedi. Sonradan zarfın içinde Gülistan Doku’nun sim kartı olduğunu bizzat validen öğrendim. Kartı, sosyal medya işlerimizi yapan Gökhan Ertok (Gürkan) isimli şahsa incelenmesi için otobüsle gönderdim."

"HACKER TARZI BİR KİŞİ OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Eroğlu, sim kartın gönderildiği Gökhan Ertok’un polislikten atıldığını soruşturma sırasında öğrendiğini belirterek, Vali Sonel’in talimatıyla bu şahsa düzenli olarak "harçlık" adı altında para gönderdiğini söyledi. Eroğlu, "Vali bey 'ara sıra harçlık gönder' diyordu, ben kendi hesabımdan gönderip parayı validen nakit alıyordum. Bu kişinin hacker tarzı biri olduğunu biliyordum" dedi.

VİYADÜKTEKİ SİNYAL SORUSU: VALİ BEY İLE GİTMİŞİMDİR

Soruşturma dosyasındaki daraltılmış baz raporları, polis memuru Eroğlu’nun, Doku’nun son görüldüğü yer olan Sarısaltuk Viyadüğü civarında olay gecesi saat 21.12’de sinyal verdiğini ortaya koydu. Bu durumun sorulması üzerine Eroğlu, "Oraya gittiysem tek gitmemişimdir, Vali bey ile program gereği gitmişimdir" savunmasını yaparak "ceset gömme ve keşif" suçlamalarını reddetti.

"KİMSENİN KARA KUTUSU DEĞİL"

Gökhan Ertok’un kendisi için kullandığı "Valinin kara kutusu" tabirine de değinen Eroğlu, "Ben kimsenin kara kutusu değilim, sadece korumalığını yaptım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.