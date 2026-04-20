Telekom devi satışta; Tarifelere zam yolda: 25 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Fransa telekom sektöründe dengeleri değiştirecek satış süreci gündemde. 25 milyon abonesi bulunan SFR’nin, yaklaşık 20 milyar euroluk teklif ile rakipleri Bouygues, Free ve Orange tarafından satın alınması gündemde. Anlaşma olumlu ilerlerse aboneler üç operatöre dağıtılacak. Uzmanlar ise rekabetin azalmasıyla fiyatların artabileceğini söylüyor.