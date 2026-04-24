Tunceli’de Gülistan Doku soruşturması kapsamında 5 ayrı JASAT ekibi oluşturulduğu ve gelen ekiplerin ihbarları tek bir havuzda toplayarak nokta atışı aramalar yaptığı bildirildi. Genel arazi araması yapılmazken özel ekibe, MİT ve polis destek veriyor. Süreç, Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından koordine ediliyor.

Sabah'tan Ercan Topaç'ın haberine göre, Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından Tunceli'ye özel bir ekip gönderildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığının da desteğiyle 5 ayrı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ekibinin soruşturma dosyasına giren baz ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından yola çıkarak aramalar yaptığı öğrenildi. JASAT ekiplerinin şüpheli noktaları tek bir havuzda toplayarak nokta atışı aramalar yaptığı ifade ediliyor.

20'YE YAKIN NOKTADA ARAMA

Sahadaki tüm bu süreç Adalet Bakanlığıyetkilileri ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından koordine edilirken, MİT ve polis de soruşturmaya destek veriyor. Gülistan Doku'nun daha önce gömülüp çıkartıldığı iddia edilen Pertek'in Koçpınar köyü de dahil olmak üzere 20'ye yakın noktada arama yapıldığı belirtiliyor.

Aramalar kapsamında merkeze bağlı Demirkapı, Tunceli-Erzincan karayolu Marçik mevkii, Tunceli-Hozat karayolu Çiçekli Köyü mevkii ve Çemişgezek İlçesindeki Kaledibi mezarlığı mevkiindeki bazı bölgelerde arama çalışması yapıldığı belirtilirken bu noktalarda bulunan mağaralar da incelendi. Yapılan aramalarda şimdiye kadar Gülistan Doku'ya ait bir iz bulunamadı.