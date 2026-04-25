Anasayfa Sağlık Uzmanlar uyarıyor: Ekranları kapatın bağları kurun

Uzmanlara göre, ebeveynlerin çocuklarıyla geçirdiği verimli dakikalar, sadece akademik başarıyı değil; özgüvenden dijital bağımlılıkla mücadeleye kadar pek çok alanda çocuğun hayatını kökten değiştiriyor.

Dilem Taştan
Ailenizle geçirdiğiniz vakit, aslında çocuğunuzun gelecekteki karakterinin mimarisini oluşturur.

Uzmanlara göre, "Kaliteli zaman" kavramı, sadece aynı odada bulunmak değil; ilginin, sevginin ve dikkatin tamamen paylaşıldığı anlar demektir.

İşte bu paylaşımların çocuk gelişimi üzerindeki kritik etkileri:

ÖZGÜVEN

Çocuk, ebeveyniyle kaliteli vakit geçirdiğinde "Değerliyim ve seviliyorum" mesajını alır. Bu durum, temel güven duygusunu geliştirir. Kendini güvende hisseden çocuk, dış dünyayı keşfetmeye daha cesur yaklaşır ve sosyal ilişkilerinde daha girişken olur.

DUYGUSAL ZEKA

Ebeveynle yapılan sohbetler ve oyunlar, çocuğun duygularını tanımasına yardımcı olur. Kaliteli zaman dilimlerinde ebeveynin çocuğun duygularına ayna tutması, çocuğun öz-düzenlemebecerisini ve başkalarının duygularını anlama (empati) yetisini güçlendirir.

BİLİŞSEL VE DİL GELİŞİMİ

Birlikte kitap okumak, oyun oynamak veya sadece gün hakkında konuşmak; kelime dağarcığını ve mantıksal düşünme becerisini artırır. Araştırmalar, interaktif bir ortamda ebeveynleriyle vakit geçiren çocukların akademik başarılarının ve odaklanma sürelerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

İletişim kurarken aynı boy hizasına inin.



Günde sadece 20 dakika bile olsa telefonları bir kenara bırakın.

Sadece oyun oynamak değil; birlikte yemek yapmak veya evi toplamak da bağ kurmak için birer fırsattır.

Ebeveynin tam dikkatini alan çocuk, kendini değerli ve güvende hisseder. Bu temel güven duygusu, yetişkinlikteki sosyal ilişkilerin sağlamlığını belirler.

