İtalya Serie A’nın 34. haftasında Napoli, sahasında Cremonese’yi konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Napoli’ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada McTominay, 45. dakikada Höjlund, 45+3’te De Bruyne ve 52. dakikada Santos kaydetti.

Maçta Kevin De Bruyne, attığı golün yanı sıra McTominay’in golünde de asist yaparak karşılaşmanın öne çıkan ismi oldu.

Bu sonuçla Antonio Conte’nin öğrencileri puanını 69’a yükseltirken, Cremonese 28 puanda kaldı.

Napoli, gelecek hafta Como deplasmanına çıkacak. Cremonese ise sahasında Lazio’yu konuk edecek.