Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra yaşanan sarsıcı gelişmeler, gözleri Meclis tutanaklarına çevirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunu işaret edip "Babamızın oğlu olsa adaletten kaçamaz" dediği ve Sonel'in tutuklandığı süreçte; iktidar kanadının geçmişte Meclis'te Vali Sonel'e nasıl siper olduğu resmi tutanaklarla gün yüzüne çıktı. Tutanaklarda eski Bakan Soylu'nun "Vali hakkındaki iddialar asılsız" savunması ve AK Partili vekillerin "Yeter, her aşk intiharını burada mı konuşacağız" sözleri dikkat çekiyor.

Karar'da yer alan habere göre, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında devletin zirvesinden peş peşe gelen açıklamalar ve atılan adımlar, davanın seyrini tamamen değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde Vali Tuncay Sonel'in tutuklanması, olay döneminde kullandığı makam aracının DNA testi için İstanbul'a gönderilmesi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın "Maalesef tüm bulgular Vali Tuncay Sonel'in oğlunun cinayeti işlediğini gösteriyor" çıkışı, devletin yıllar sonra faillere yöneldiğini gösterdi. Ancak Meclis arşivleri, iktidar kanadının yıllar boyunca bu ihtimali şiddetle reddettiğini ve muhalefeti suçladığını belgeliyor.

MUHALEFET 94 KEZ GÜNDEME GETİRDİ, İKTİDAR REDDETTİ

Evrensel'den Zeynep Algedik'in derlediği TBMM tutanaklarına göre; Gülistan Doku'nun akıbeti bugüne kadar CHP, HDP, EMEP ve TİP milletvekilleri tarafından 78'i Genel Kurulda, 16'sı ise farklı komisyonlarda olmak üzere tam 94 kez Meclis gündemine taşındı.

Muhalefet vekillerinin "Katiller korunuyor mu?" ve "Vali neden soruşturulmuyor?" sorularına ise o dönem hükümet sıralarından çok sert ve suçlayıcı yanıtlar verildi.

SOYLU'DAN VALİ SONEL'E TAM KORUMA

Bugün tutuklu bulunan ve aracı DNA testine sokulan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e en büyük kalkan, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Soylu, muhalefetin eleştirilerine Meclis kürsüsünden şu sözlerle yanıt vermişti:

"Bize haksızlık yapmayın. Bu konu bizim takibimizde. Bu konuyu HDP siyasallaştırmaya çalıştı. Bu siyaset meselesi değil. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın adli soruşturmasının takip edildiği ve Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır."

"YETER, HER AŞK İNTİHARINI MI KONUŞACAĞIZ?"

Tutanaklardaki en çarpıcı ve bugün tepki toplayan ifadelerden biri ise AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'a ait. Doku'nun kaybolmasını araştırmak isteyen muhalefete "terör" suçlaması yönelten Eronat, olayı basit bir intihar olarak nitelendirerek şunları söylemişti:

"Yeter artık. Her aşk intiharını burada mı konuşacağız? Her intihar, her aşk intiharı bu yerin gündemi değildir. Belki de siz yaptırdınız. Dağa götürmüş olabilirsiniz."

ÖZKAN VE GÜLAÇAR'DAN "PROVOKASYON" SUÇLAMASI

Olayın cinayet olabileceği ve faillerin devlet içindeki bağları sayesinde korunduğu iddiaları, AK Parti sıralarında "provokasyon" olarak değerlendirildi.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, "Katillerin kolluk güçleri tarafından korunduğunu iddia etmek… bakınız cinayete ortak olmaktır; bunun kabulü mümkün değil, bunu kabul edemeyiz" diyerek iddiaları kesin bir dille reddederken; AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise "HDP’nin yeni bir provokasyonu mu bu? Aylardır yoklar da niye şimdi, niye bugün? Vallahi istismar ediyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

DÜN "İNTİHAR VE PROVOKASYON", BUGÜN "CİNAYET VE TUTUKLAMA"

Meclis tutanaklarındaki bu savunmalar ile bugünkü gerçeklik arasındaki uçurum, siyasetin gündemine oturdu. Dün "aşk intiharı" denilerek kapatılmak istenen ve Valinin "asılsız iddialarla" yıpratıldığı savunulan dosyada bugün; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral "Ortada bir kızımızın katli söz konusu, babamızın oğlu olsa adaletten kaçamaz" derken, Vali Sonel ve 10 kişi cezaevinde adaletin tecelli edeceği günü bekliyor.