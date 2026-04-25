OLAYLAR

1719 - Daniel Defoe'nun ünlü romanı, Robinson Crusoe yayımlandı.

1859 - Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan Süveyş Kanalı'nın kazılmasına, Mısır'ın Port Said kentinde başlandı.

1901 - New York, otomobillere plaka uygulamasını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu.

1915 - İngiliz - Fransız kuvvetleri, Çanakkale'ye çıkarma harekâtı başlattı. Kara savaşları başladı.

1915 - Seddülbahir Muharebeleri başladı.

1915 - Arıburnu Muharebeleri başladı.

1925 - Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1926 - İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini "Şah" ilan etti.

1939 - İstanbul- Berlin arasında 1 Haziran'dan başlayarak düzenli seferler yapılması konusunda Lufthansa ile sözleşme imzalandı.

1945 - 46 ülkeden gelen delegeler, Milletler Cemiyeti'nin yerini alacak olan Birleşmiş Milletler'i kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldiler.

1946 - İstanbul - Ankara hattında, yataklı tren seferleri başladı.

1946 - Türkiye Garanti Bankası kuruldu.

1952 - Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu.

1953 - Cambridge Üniversitesi'nde iki bilim insanı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan deoksiribonükleik asit (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldular.

1957 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu: 67 kişi öldü.

1962 - Anayasa Mahkemesi kuruldu.

1968 - Andre Malraux'nun Türkçeye çevrilen "Umut" adlı kitabı "komünizm propagandası" yapıldığı gerekçesiyle toplatıldı.

1974 - Portekiz'de Karanfil Devrimi: General Antonio Spinola'nın yönettiği askeri ayaklanmayla, Salazar'ın faşist diktatörlüğü devrildi.

1975 - Portekiz'de Kurucu Meclis seçimlerini, Mario Soares'in liderliğindeki Sosyalist Parti kazandı.

1976 - Portekiz'de faşist diktatörlük sonrasında yapılan ilk Parlamento seçimlerini, Mario Soares liderliğindeki Sosyalist Parti kazandı.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Sol görüşlü Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar adlı militanlar, İzmir'de müteahhit Nuri Yapıcı'yı öldürdüler. Yurt sathında 15 kişi öldürüldü.

1983 - Pioneer 10, Plüton'un yörüngesini aştı.

1990 - ABD uzay mekiği Discovery'nin mürettebatı, ilk uzay teleskobu Hubble'ı yer çevresinde yörüngeye oturtmayı başardı.

2001 - Filipinler'in eski Devlet Başkanı Joseph Estrada, ülkesinin 80 milyon dolarını hortumlamak suçlamasıyla, Manila'daki evinde yakalanarak tutuklandı.

2001 - Merkez Bankası'na özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.

2005 - Bulgaristan ve Romanya'nın, Avrupa Birliği'ne girişi için müzakereler başladı.

2005 - Japonya'da tren kazası: 107 ölü.

2015 - Nepal'de 7,8 veya 8,1 şiddetinde deprem meydana geldi, 8.000'den fazla kişi öldü. 19.000 kişi yaralandı.

2022 - Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DOĞUMLAR

32 - Otho, Roma İmparatoru (ö. 69)

1599 - Oliver Cromwell, İngiliz siyaset adamı ve asker (İngiltere'de mutlakiyetçiliğe karşı ayaklanmanın önderi) (ö. 1658)

1657 - Tökeli İmre, Osmanlı Devletine sığınan Macar Kralı (ö. 1705)

1725 - Philipp Ludwig Statius Müller, Alman zoolog (ö. 1776)

1767 - Nicolas Oudinot, Fransız asker (ö. 1848)

1776 - Mary (Gloucester ve Edinburgh düşesi),İngiliz kraliyet ailesi üyesi (ö. 1857)

1815 - Mirza Şirazi, İslam alimi (ö. 1895)

1823 - Sultan Abdülmecit, Osmanlı'nın 31. padişahı (ö. 1861)

1824 - Gustave Boulanger, Fransız klasik figür ressamı ve doğa bilimci (ö. 1888)

1843 - Alice (Birleşik Krallık prensesi), Hessen Grandüşesi (ö. 1878)

1849 - Felix Klein, Alman matematikçi (ö. 1925)

1852 - Leopoldo Alas, İspanyol yazar (ö.1901)

1862 - Edward Grey, İngiliz liberal siyasetçi (ö. 1933)

1874 - Guglielmo Marconi, İtalyan mucit, fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1937)

1888 - Chojun Miyagi, Japon sporcu ve karateci (ö. 1953)

1897 - Mary (Kraliyet prensesi ve Harewood kontesi), İngiliz kraliyet ailesi üyesi (ö. 1965)

1900 - Wolfgang Pauli, Avusturyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1958)

1903 - Andrey Kolmogorov, Sovyet matematikçi (ö. 1987)

1906 - Frank H. Netter, Amerikalı ressam ve tıp doktoru (ö. 1991)

1908 - Edward R. Murrow, Amerikalı gazeteci ve haber spikeri (ö. 1965)

1909 - William Pereira, Portekiz asıllı Amerikalı mimar (ö. 1985)

1915 - Mort Weisinger, Amerikalı dergi ve çizgi roman editörü (ö. 1978)

1917 - Ella Fitzgerald, Amerikalı şarkıcı (ö. 1996)

1920 - Sabahattin Kudret Aksal, Türk şair, öykücü ve oyun yazarı (ö. 1993)

1921 - Karel Appel, Hollandalı ressam ve heykeltıraş (ö. 2006)

1927 - Albert Uderzo, Fransız çizgi roman sanatçısı ve senarist (ö. 2020)

1931 - David Shepherd (sanatçı), İngiliz sanatçı ve ressam (ö. 2017)

1932 - Lia Manoliu, Rumen disk atıcı (ö. 1998)

1932 - Nikolay Kardaşev, Rus astrofizikçi ve mucit (ö. 2019)

1932- İsmail Hakkı Karadayı, Türk asker. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22. Genelkurmay Başkanı.

1934 - Peter McParland, Kuzey İrlandalı eski milli futbolcu ve teknik direktör

1936 - Leonel Sánchez, Şilili futbolcu

1937 - Marilyn B. Young, Amerikalı tarihçi ve akademisyen (ö. 2017)

1939 - Tarcisio Burgnich, İtalyan futbolcu (ö. 2021)

1940 - Al Pacino, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1941 - Bertrand Tavernier, Fransız film yönetmeni, prodüktör, senarist ve oyuncu (d. 2021)

1945 - Björn Ulvaeus, İsveçli müzisyen ve besteci

1945 - Özdemir Özok, Türk hukukçu (ö. 2010)

1946 - Vladimir Jirinovski, Yahudi asıllı Rus politikacı, türkolog ve avukat (ö. 2022)

1946 - Talia Shire, Amerikalı oyuncu

1947 - Johan Cruyff, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2016)

1947 - Jeffrey DeMunn, Amerikalı oyuncu

1948 - Péter Andorai, Macar oyuncu (ö. 2020)

1949 - Dominique Strauss-Kahn, Fransız ekonomist, avukat ve siyasetçi

1952 - Jacques Santini, Fransız futbolcu ve teknik direktör

1952 - Vladislav Tretyak, Sovyet-Rus buz hokeyi oyuncusu

1956 - Dominique Blanc, Fransız oyuncu

1959 - Burhan Öçal, Türk perküsyon sanatçısı ve oyuncu

1960 - Paul Baloff, Amerikalı şarkıcı (ö. 2002)

1960 - Ramón Vilalta, Katalan kökenli mimar

1963 - David Moyes, İskoç futbolcu ve teknik direktör

1964 - Hank Azaria, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1965 - Édouard Ferrand, Fransız siyasetçi (ö. 2018)

1965 - John Henson, Amerikalı animatör ve kukla ustası (ö. 2014)

1966 - Femke Halsema, Hollandalı politikacı ve Amsterdam belediye başkanı

1968 - Thomas Strunz, Alman milli futbolcu

1968 - İdris Bal, Türk akademisyen ve siyasetçi

1969 - Renée Zellweger, Amerikalı oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1970 - Jason Lee, Amerikalı oyuncu ve kaykaycı

1975 - Peter Christensen, Danimarkalı siyasetçi (ö. 2025)

1976 - Tim Duncan, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1976 - Gilberto Da Silva Melo, Brezilyalı futbolcu

1977 - Marguerite Moreau, Amerikalı oyuncu

1977 - Konstandinos Hristoforu, Kıbrıs Rumu şarkıcı

1980 - Alejandro Valverde, İspanyol yol bisikleti yarışçısı

1981 - Felipe Massa, Brezilyalı Formula 1 pilotu

1986 - Raïs M'Bolhi, Cezayir asıllı Fransız futbolcu

1986 - Daniel Andrew Sharman, İngiliz oyuncu

1987 - Jay Park, Amerikalı rapçi

1988 - Laura Lepistö, Fin buz patencisi

1988 - Sara Paxton, Amerikalı oyuncu, manken ve şarkıcı

1989 - Aysel Teymurzade, Azeri şarkıcı

1991 - Hüseyin Baş, Türk siyasetçi

1991 - Alex Shibutani, Amerikalı buz patenci

1991 - Jordan Poyer, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusu

1993 - Raphaël Varane, Fransız eski millî futbolcu

1994 - Kim Byeong-yeon, Güney Koreli futbolcu

1994 - Pa Konate, İsveçli-Gineli futbolcu

1994 - Nikola Radičević, Sırp profesyonel basketbolcu

1995 - Ellen Benediktson, İsveçli şarkıcı ve şarkı yazarı

1995 - Lewis Baker, İngiliz futbolcu

1996 - Allisyn Ashley Arm, Amerikalı oyuncu

1996 - Mack Horton, Avustralyalı serbest yüzücü

1996 - Miguel Herrán, İspanyol oyuncu

1997 - Tsukasa Morishima, Japon futbolcu

1998 - Satou Sabally, Gambiya asıllı Alman profesyonel basketbolcu

1999 - Olimpiu Moruţan, Romanyalı profesyonel futbolcu

2000 - Dejan Kulusevski, Makedonya asıllı İsveçli millî futbolcu

ÖLÜMLER

1077 - I. Géza, Macaristan Krallığı'nın 7. Kralı (d. 1040)

1185 - Antoku, Japonya'nın 81. İmparatoru (d. 1178)

1342 - XII. Benedictus, Katolik Kilisesi'nin 197. Papası (d. 1285)

1472 - Leon Battista Alberti, İtalyan ressam, şair ve filozof (d. 1404)

1566 - Louise Labé, Fransız şair (d. 1524)

1644 - Chongzhen, Çin'in Ming Hanedanı'nın 16. ve son İmparatoru (d. 1611)

1667 - Pedro de Betancur, İspanyol Hristiyan azizi ve misyoner (d. 1626)

1744 - Anders Celsius, İsveçli gök bilimci (d. 1701)

1800 - William Cowper, İngiliz şair ve hümanist (d. 1731)

1820 - Constantin François de Chassebœuf, Fransız filozof, tarihçi, doğu bilimci ve politikacı (d. 1757)

1840 - Siméon Denis Poisson, Fransız matematikçi ve fizikçi (d. 1781)

1878 - Anna Sewell, İngiliz roman yazarı (d. 1820)

1914 - Géza Fejérváry, Macar asker ve Macaristan Krallığı'nın Başbakanı (d. 1833)

1928 - Pyotr Vrangel, Rus asker (Karşı devrimci Beyaz Ordu'nun liderlerinden) (d. 1878)

1941 - Salih Bozok, Türk asker, Atatürk'ün yaveri ve Milletvekili (d. 1881)

1956 - Paul Renner, Alman grafik tasarımcısı ve eğitmen (d. 1878)

1972 - George Sanders, İngiliz aktör (d. 1906)

1976 - Sir Carol Reed, İngiliz film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1906)

1982 - W.R. Burnett, Amerikalı romancı ve senaryo yazarı (d. 1899)

1988 - Clifford D. Simak, Amerikalı yazar (d. 1904)

1990 - Dexter Gordon, Amerikalı caz saksafoncusu (d. 1923)

1995 - Ginger Rogers, Amerikalı aktris ve dansçı (d. 1911)

1996 - Saul Bass, Amerikalı grafik tasarımcısı film yapımcısı ve Oscar Ödülü sahibi (d. 1920)

2001 - Michele Alboreto, İtalyan yarış pilotu (d. 1956)

2002 - Lisa Lopes, Amerikalı şarkıcı (d. 1971)

2003 - Lynn Chadwick, Britanyalı heykeltıraş (d. 1914)

2006 - Jane Jacobs, Amerikalı-Kanadalı gazeteci, yazar ve aktivist (d. 1916)

2007 - Alan Ball Jr., İngiliz eski millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1945)

2009 - Beatrice Arthur, Amerikalı aktris ve şarkıcı (d. 1922)

2011 - Poly Styrene, İngiliz şarkıcı (d. 1957)

2011 - Osman Durali, Türk asıllı Bulgar güreşçi (d. 1939)

2011 - Güven Sazak, Türk iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı (d. 1935)

2012 - Louis le Brocquy, İrlandalı ressam (d. 1916)

2012 - Paul L. Smith, Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı (d. 1936)

2013 - Virginia Gibson, Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncu (d. 1925)

2014 - Tito Vilanova, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (d. 1968)

2015 - Dan Fredinburg, Amerikalı bilişimci ve bilgisayar mühendisi (d. 1981)

2015 - Otakar Krámský, Çek otomobil yarışçısı (d. 1959)

2016 - Samantha Schubert, Malezyalı aktris ve Güzellik Kraliçesi (d. 1969)

2017 - Philippe Mestre, Fransız siyasetçi (d. 1927)

2017 - Yelena Rjevskaya, Sovyet yazar (d. 1919)

2017 - Munyua Waiyaki, Kenyalı siyasetçi ve hekim (d. 1925)

2018 - Şöhret Abbasov, Özbek aktör, film yönetmeni, senarist ve film yapımcısı (d. 1931)

2018 - Michael Anderson İngiliz film yönetmeni (d. 1920)

2018 - Abbas Attar, İranlı fotoğraf sanatçısı (d. 1944)

2018 - Edith MacArthur, İskoç oyuncu (d. 1926)

2019 - Robbert de Graaf, Hollandalı bisiklet yarışçısı (d. 1991)

2019 - John Havlicek, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1940)

2019 - Larry Jenkins, Amerikalı oyuncu, film yapımcısı, yönetmen ve senarist (d. 1955)

2019 - Faty Papy, Burundili millî futbolcu (d. 1990)

2020 - Alan Abel, Amerikalı müzisyen, eğitimci ve mucit (d. 1928)

2020 - India Adams, Amerikalı şarkıcı, dublaj sanatçısı ve oyuncu (d. 1927)

2020 - Erin Babcock, Kanadalı hemşire ve siyasetçi (d. 1981)

2020 - Ricardo Brennand, Pernambuco eyaletinde Brezilyalı iş insanı, mühendis ve sanat koleksiyoncusu (d. 1927)

2020 - Ricardo Divila, Brezilyalı motor sporları tasarımcısı (d. 1945)

2020 - Henri Kichka, Belçikalı yazar (d. 1926)

2020 - Robert Mandell, Amerikan asıllı İngiliz orkestra şefi (d. 1929)

2020 - Gunnar Seijbold, İsveçli fotoğrafçı ve müzisyen (d. 1955)

2021 - Hamid Casimiyan, İranlı futbolcu (d. 1936)

2022 - Beta Berk Bayındır Türk rap sanatçısı (d.1989 )

2022 - Susan Jacks, Kanadalı şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı (d. 1948)

2022 - Ursula Lehr, Alman akademisyen, yaş araştırmacısı ve siyasetçi (d. 1930)

2023 - François Léotard, Fransız siyasetçi (d. 1942)

2023 - Harry Belafonte, Amerikalı şarkıcı (d. 1927)