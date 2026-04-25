OLAYLAR
1719 - Daniel Defoe'nun ünlü romanı, Robinson Crusoe yayımlandı.
1859 - Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan Süveyş Kanalı'nın kazılmasına, Mısır'ın Port Said kentinde başlandı.
1901 - New York, otomobillere plaka uygulamasını zorunlu hale getiren ilk eyalet oldu.
1915 - İngiliz - Fransız kuvvetleri, Çanakkale'ye çıkarma harekâtı başlattı. Kara savaşları başladı.
1915 - Seddülbahir Muharebeleri başladı.
1915 - Arıburnu Muharebeleri başladı.
1925 - Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.
1926 - İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini "Şah" ilan etti.
1939 - İstanbul- Berlin arasında 1 Haziran'dan başlayarak düzenli seferler yapılması konusunda Lufthansa ile sözleşme imzalandı.
1945 - 46 ülkeden gelen delegeler, Milletler Cemiyeti'nin yerini alacak olan Birleşmiş Milletler'i kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldiler.
1946 - İstanbul - Ankara hattında, yataklı tren seferleri başladı.
1946 - Türkiye Garanti Bankası kuruldu.
1952 - Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu.
1953 - Cambridge Üniversitesi'nde iki bilim insanı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan deoksiribonükleik asit (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldular.
1957 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem oldu: 67 kişi öldü.
1962 - Anayasa Mahkemesi kuruldu.
1968 - Andre Malraux'nun Türkçeye çevrilen "Umut" adlı kitabı "komünizm propagandası" yapıldığı gerekçesiyle toplatıldı.
1974 - Portekiz'de Karanfil Devrimi: General Antonio Spinola'nın yönettiği askeri ayaklanmayla, Salazar'ın faşist diktatörlüğü devrildi.
1975 - Portekiz'de Kurucu Meclis seçimlerini, Mario Soares'in liderliğindeki Sosyalist Parti kazandı.
1976 - Portekiz'de faşist diktatörlük sonrasında yapılan ilk Parlamento seçimlerini, Mario Soares liderliğindeki Sosyalist Parti kazandı.
1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Sol görüşlü Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar adlı militanlar, İzmir'de müteahhit Nuri Yapıcı'yı öldürdüler. Yurt sathında 15 kişi öldürüldü.
1983 - Pioneer 10, Plüton'un yörüngesini aştı.
1990 - ABD uzay mekiği Discovery'nin mürettebatı, ilk uzay teleskobu Hubble'ı yer çevresinde yörüngeye oturtmayı başardı.
2001 - Filipinler'in eski Devlet Başkanı Joseph Estrada, ülkesinin 80 milyon dolarını hortumlamak suçlamasıyla, Manila'daki evinde yakalanarak tutuklandı.
2001 - Merkez Bankası'na özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.
2005 - Bulgaristan ve Romanya'nın, Avrupa Birliği'ne girişi için müzakereler başladı.
2005 - Japonya'da tren kazası: 107 ölü.
2015 - Nepal'de 7,8 veya 8,1 şiddetinde deprem meydana geldi, 8.000'den fazla kişi öldü. 19.000 kişi yaralandı.
2022 - Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
DOĞUMLAR
32 - Otho, Roma İmparatoru (ö. 69)
1599 - Oliver Cromwell, İngiliz siyaset adamı ve asker (İngiltere'de mutlakiyetçiliğe karşı ayaklanmanın önderi) (ö. 1658)
1657 - Tökeli İmre, Osmanlı Devletine sığınan Macar Kralı (ö. 1705)
1725 - Philipp Ludwig Statius Müller, Alman zoolog (ö. 1776)
1767 - Nicolas Oudinot, Fransız asker (ö. 1848)
1776 - Mary (Gloucester ve Edinburgh düşesi),İngiliz kraliyet ailesi üyesi (ö. 1857)
1815 - Mirza Şirazi, İslam alimi (ö. 1895)
1823 - Sultan Abdülmecit, Osmanlı'nın 31. padişahı (ö. 1861)
1824 - Gustave Boulanger, Fransız klasik figür ressamı ve doğa bilimci (ö. 1888)
1843 - Alice (Birleşik Krallık prensesi), Hessen Grandüşesi (ö. 1878)
1849 - Felix Klein, Alman matematikçi (ö. 1925)
1852 - Leopoldo Alas, İspanyol yazar (ö.1901)
1862 - Edward Grey, İngiliz liberal siyasetçi (ö. 1933)
1874 - Guglielmo Marconi, İtalyan mucit, fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1937)
1888 - Chojun Miyagi, Japon sporcu ve karateci (ö. 1953)
1897 - Mary (Kraliyet prensesi ve Harewood kontesi), İngiliz kraliyet ailesi üyesi (ö. 1965)
1900 - Wolfgang Pauli, Avusturyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1958)
1903 - Andrey Kolmogorov, Sovyet matematikçi (ö. 1987)
1906 - Frank H. Netter, Amerikalı ressam ve tıp doktoru (ö. 1991)
1908 - Edward R. Murrow, Amerikalı gazeteci ve haber spikeri (ö. 1965)
1909 - William Pereira, Portekiz asıllı Amerikalı mimar (ö. 1985)
1915 - Mort Weisinger, Amerikalı dergi ve çizgi roman editörü (ö. 1978)
1917 - Ella Fitzgerald, Amerikalı şarkıcı (ö. 1996)
1920 - Sabahattin Kudret Aksal, Türk şair, öykücü ve oyun yazarı (ö. 1993)
1921 - Karel Appel, Hollandalı ressam ve heykeltıraş (ö. 2006)
1927 - Albert Uderzo, Fransız çizgi roman sanatçısı ve senarist (ö. 2020)
1931 - David Shepherd (sanatçı), İngiliz sanatçı ve ressam (ö. 2017)
1932 - Lia Manoliu, Rumen disk atıcı (ö. 1998)
1932 - Nikolay Kardaşev, Rus astrofizikçi ve mucit (ö. 2019)
1932- İsmail Hakkı Karadayı, Türk asker. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22. Genelkurmay Başkanı.
1934 - Peter McParland, Kuzey İrlandalı eski milli futbolcu ve teknik direktör
1936 - Leonel Sánchez, Şilili futbolcu
1937 - Marilyn B. Young, Amerikalı tarihçi ve akademisyen (ö. 2017)
1939 - Tarcisio Burgnich, İtalyan futbolcu (ö. 2021)
1940 - Al Pacino, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1941 - Bertrand Tavernier, Fransız film yönetmeni, prodüktör, senarist ve oyuncu (d. 2021)
1945 - Björn Ulvaeus, İsveçli müzisyen ve besteci
1945 - Özdemir Özok, Türk hukukçu (ö. 2010)
1946 - Vladimir Jirinovski, Yahudi asıllı Rus politikacı, türkolog ve avukat (ö. 2022)
1946 - Talia Shire, Amerikalı oyuncu
1947 - Johan Cruyff, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2016)
1947 - Jeffrey DeMunn, Amerikalı oyuncu
1948 - Péter Andorai, Macar oyuncu (ö. 2020)
1949 - Dominique Strauss-Kahn, Fransız ekonomist, avukat ve siyasetçi
1952 - Jacques Santini, Fransız futbolcu ve teknik direktör
1952 - Vladislav Tretyak, Sovyet-Rus buz hokeyi oyuncusu
1956 - Dominique Blanc, Fransız oyuncu
1959 - Burhan Öçal, Türk perküsyon sanatçısı ve oyuncu
1960 - Paul Baloff, Amerikalı şarkıcı (ö. 2002)
1960 - Ramón Vilalta, Katalan kökenli mimar
1963 - David Moyes, İskoç futbolcu ve teknik direktör
1964 - Hank Azaria, Amerikalı oyuncu ve yönetmen
1965 - Édouard Ferrand, Fransız siyasetçi (ö. 2018)
1965 - John Henson, Amerikalı animatör ve kukla ustası (ö. 2014)
1966 - Femke Halsema, Hollandalı politikacı ve Amsterdam belediye başkanı
1968 - Thomas Strunz, Alman milli futbolcu
1968 - İdris Bal, Türk akademisyen ve siyasetçi
1969 - Renée Zellweger, Amerikalı oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1970 - Jason Lee, Amerikalı oyuncu ve kaykaycı
1975 - Peter Christensen, Danimarkalı siyasetçi (ö. 2025)
1976 - Tim Duncan, Amerikalı profesyonel basketbolcu
1976 - Gilberto Da Silva Melo, Brezilyalı futbolcu
1977 - Marguerite Moreau, Amerikalı oyuncu
1977 - Konstandinos Hristoforu, Kıbrıs Rumu şarkıcı
1980 - Alejandro Valverde, İspanyol yol bisikleti yarışçısı
1981 - Felipe Massa, Brezilyalı Formula 1 pilotu
1986 - Raïs M'Bolhi, Cezayir asıllı Fransız futbolcu
1986 - Daniel Andrew Sharman, İngiliz oyuncu
1987 - Jay Park, Amerikalı rapçi
1988 - Laura Lepistö, Fin buz patencisi
1988 - Sara Paxton, Amerikalı oyuncu, manken ve şarkıcı
1989 - Aysel Teymurzade, Azeri şarkıcı
1991 - Hüseyin Baş, Türk siyasetçi
1991 - Alex Shibutani, Amerikalı buz patenci
1991 - Jordan Poyer, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusu
1993 - Raphaël Varane, Fransız eski millî futbolcu
1994 - Kim Byeong-yeon, Güney Koreli futbolcu
1994 - Pa Konate, İsveçli-Gineli futbolcu
1994 - Nikola Radičević, Sırp profesyonel basketbolcu
1995 - Ellen Benediktson, İsveçli şarkıcı ve şarkı yazarı
1995 - Lewis Baker, İngiliz futbolcu
1996 - Allisyn Ashley Arm, Amerikalı oyuncu
1996 - Mack Horton, Avustralyalı serbest yüzücü
1996 - Miguel Herrán, İspanyol oyuncu
1997 - Tsukasa Morishima, Japon futbolcu
1998 - Satou Sabally, Gambiya asıllı Alman profesyonel basketbolcu
1999 - Olimpiu Moruţan, Romanyalı profesyonel futbolcu
2000 - Dejan Kulusevski, Makedonya asıllı İsveçli millî futbolcu
ÖLÜMLER
1077 - I. Géza, Macaristan Krallığı'nın 7. Kralı (d. 1040)
1185 - Antoku, Japonya'nın 81. İmparatoru (d. 1178)
1342 - XII. Benedictus, Katolik Kilisesi'nin 197. Papası (d. 1285)
1472 - Leon Battista Alberti, İtalyan ressam, şair ve filozof (d. 1404)
1566 - Louise Labé, Fransız şair (d. 1524)
1644 - Chongzhen, Çin'in Ming Hanedanı'nın 16. ve son İmparatoru (d. 1611)
1667 - Pedro de Betancur, İspanyol Hristiyan azizi ve misyoner (d. 1626)
1744 - Anders Celsius, İsveçli gök bilimci (d. 1701)
1800 - William Cowper, İngiliz şair ve hümanist (d. 1731)
1820 - Constantin François de Chassebœuf, Fransız filozof, tarihçi, doğu bilimci ve politikacı (d. 1757)
1840 - Siméon Denis Poisson, Fransız matematikçi ve fizikçi (d. 1781)
1878 - Anna Sewell, İngiliz roman yazarı (d. 1820)
1914 - Géza Fejérváry, Macar asker ve Macaristan Krallığı'nın Başbakanı (d. 1833)
1928 - Pyotr Vrangel, Rus asker (Karşı devrimci Beyaz Ordu'nun liderlerinden) (d. 1878)
1941 - Salih Bozok, Türk asker, Atatürk'ün yaveri ve Milletvekili (d. 1881)
1956 - Paul Renner, Alman grafik tasarımcısı ve eğitmen (d. 1878)
1972 - George Sanders, İngiliz aktör (d. 1906)
1976 - Sir Carol Reed, İngiliz film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1906)
1982 - W.R. Burnett, Amerikalı romancı ve senaryo yazarı (d. 1899)
1988 - Clifford D. Simak, Amerikalı yazar (d. 1904)
1990 - Dexter Gordon, Amerikalı caz saksafoncusu (d. 1923)
1995 - Ginger Rogers, Amerikalı aktris ve dansçı (d. 1911)
1996 - Saul Bass, Amerikalı grafik tasarımcısı film yapımcısı ve Oscar Ödülü sahibi (d. 1920)
2001 - Michele Alboreto, İtalyan yarış pilotu (d. 1956)
2002 - Lisa Lopes, Amerikalı şarkıcı (d. 1971)
2003 - Lynn Chadwick, Britanyalı heykeltıraş (d. 1914)
2006 - Jane Jacobs, Amerikalı-Kanadalı gazeteci, yazar ve aktivist (d. 1916)
2007 - Alan Ball Jr., İngiliz eski millî futbolcu ve teknik direktördür (d. 1945)
2009 - Beatrice Arthur, Amerikalı aktris ve şarkıcı (d. 1922)
2011 - Poly Styrene, İngiliz şarkıcı (d. 1957)
2011 - Osman Durali, Türk asıllı Bulgar güreşçi (d. 1939)
2011 - Güven Sazak, Türk iş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı (d. 1935)
2012 - Louis le Brocquy, İrlandalı ressam (d. 1916)
2012 - Paul L. Smith, Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı (d. 1936)
2013 - Virginia Gibson, Amerikalı şarkıcı, dansçı ve oyuncu (d. 1925)
2014 - Tito Vilanova, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (d. 1968)
2015 - Dan Fredinburg, Amerikalı bilişimci ve bilgisayar mühendisi (d. 1981)
2015 - Otakar Krámský, Çek otomobil yarışçısı (d. 1959)
2016 - Samantha Schubert, Malezyalı aktris ve Güzellik Kraliçesi (d. 1969)
2017 - Philippe Mestre, Fransız siyasetçi (d. 1927)
2017 - Yelena Rjevskaya, Sovyet yazar (d. 1919)
2017 - Munyua Waiyaki, Kenyalı siyasetçi ve hekim (d. 1925)
2018 - Şöhret Abbasov, Özbek aktör, film yönetmeni, senarist ve film yapımcısı (d. 1931)
2018 - Michael Anderson İngiliz film yönetmeni (d. 1920)
2018 - Abbas Attar, İranlı fotoğraf sanatçısı (d. 1944)
2018 - Edith MacArthur, İskoç oyuncu (d. 1926)
2019 - Robbert de Graaf, Hollandalı bisiklet yarışçısı (d. 1991)
2019 - John Havlicek, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1940)
2019 - Larry Jenkins, Amerikalı oyuncu, film yapımcısı, yönetmen ve senarist (d. 1955)
2019 - Faty Papy, Burundili millî futbolcu (d. 1990)
2020 - Alan Abel, Amerikalı müzisyen, eğitimci ve mucit (d. 1928)
2020 - India Adams, Amerikalı şarkıcı, dublaj sanatçısı ve oyuncu (d. 1927)
2020 - Erin Babcock, Kanadalı hemşire ve siyasetçi (d. 1981)
2020 - Ricardo Brennand, Pernambuco eyaletinde Brezilyalı iş insanı, mühendis ve sanat koleksiyoncusu (d. 1927)
2020 - Ricardo Divila, Brezilyalı motor sporları tasarımcısı (d. 1945)
2020 - Henri Kichka, Belçikalı yazar (d. 1926)
2020 - Robert Mandell, Amerikan asıllı İngiliz orkestra şefi (d. 1929)
2020 - Gunnar Seijbold, İsveçli fotoğrafçı ve müzisyen (d. 1955)
2021 - Hamid Casimiyan, İranlı futbolcu (d. 1936)
2022 - Beta Berk Bayındır Türk rap sanatçısı (d.1989 )
2022 - Susan Jacks, Kanadalı şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısı (d. 1948)
2022 - Ursula Lehr, Alman akademisyen, yaş araştırmacısı ve siyasetçi (d. 1930)
2023 - François Léotard, Fransız siyasetçi (d. 1942)
2023 - Harry Belafonte, Amerikalı şarkıcı (d. 1927)