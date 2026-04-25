Trendyol Süper Lig’de 32. haftanın programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre, ligde 32. haftanın maç programı şöyle:
1 Mayıs Cuma:
17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)
2 Mayıs Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Chobani)
20.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Mayıs Pazar:
20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)