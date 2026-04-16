Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yeniden açılan dosyada ilk tutuklama kararı geldi.

Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen ihraç polis memuru Gökhan Ertok, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

14 Nisan'da Gülistan Doku dosyasında cinayet şüphesiyle yedi ilde 14 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Bu kapsamda; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun eski erkek arkadaşı baş şüpheli Zeinal Abakarov, ihraç olan eski polis memuru Gökhan Ertok'un da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz'ın yakın arkadaşı olan ve ABD'de bulunduğu öğrenilen Umut Altaş hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü bugün Tunceli Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilenlerin ihraç polis Gökhan Ertok, İl Özel İdaresi memuru Erdoğan Elaldı ile Munzur Üniversitesi kamera sistemi sorumluları Savaş Gültürk ve Süleyman Önal olduğu öğrenilmişti.

Savcılık tarafından ifadesi alınan Gökhan Ertok tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.