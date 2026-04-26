Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’in, Gülistan Doku kaybolmadan sadece 19 gün önce düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısında yaptığı konuşma ise bugün yaşananların gölgesinde yeniden gündeme geldi. Sonel’in o günkü konuşmasında şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı:

"Tunceli’de ne mutlu ki kadınlarımız, çocuklarımız gece geç saatlere kadar rahatça gezebiliyor. Bu huzur ortamı için kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Kadına yönelik şiddet eylemlerinin olmaması için hep beraber mücadele edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında, 2026 yılı Nisan ayı tarihi bir dönüm noktasına sahne oldu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun talimatıyla kurulan özel ekibin yürüttüğü titiz çalışma, kayıp dosyasını cinayet soruşturmasına dönüştürürken, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in de bulunduğu çok sayıda kamu görevlisi ve sivil tutuklandı.

ÖZEL EKİP 700 SAATLİK YENİ GÖRÜNTÜYE ULAŞTI

Başsavcı Ebru Cansu’nun talimatıyla kurulan JASAT özel ekibi, dosyayı baştan aşağı inceleyerek 700 saatlik ek güvenlik kamerası görüntüsüne ulaştı. Yapılan saniye saniye incelemeler ve daraltılmış baz çalışmaları sonucunda, Gülistan Doku’nun kaybolmadığı, bir cinayete kurban gittiği şüphesiyle 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde peş peşe operasyonlar yapıldı.

TUTUKLAMA LİSTESİ: KİM, HANGİ SUÇLA SUÇLANIYOR?

Cumhuriyet'in haberine göre; yürütülen operasyonlar sonucunda adliye sevk edilen 17 şüpheliden aralarında dönemin en üst düzey yetkililerinin de bulunduğu isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuncay Sonel (Eski Vali) 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Bilişim sistemindeki verileri bozma' ve 'Resmi belgeyi gizlemek' suçlarından tutuklandı.

Mustafa Türkay Sonel (Valinin Oğlu) & Erdoğan Elaldı (İl Özel İdaresi Çalışanı) 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Zeinal Abarakov & ailesi, eski erkek arkadaş Abarakov ile anne ve babası 'Suç delillerini gizlemek' suçundan tutuklandı.

Çağdaş Özdemir (Eski Başhekim) Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla 'Resmi belgeyi yok etmek' suçundan tutuklandı.

Şükrü Eroğlu (Eski yakın koruma), 'Suç delillerini yok etme' suçundan tutuklandı.

FİRARİ ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Dosyanın kilit isimlerinden olan ve daha önce Meksika üzerinden ABD’ye kaçtığı tespit edilen Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş’ın anne ve babası da Türkiye’deki operasyonlar kapsamında tutuklananlar arasında yer aldı.

SORUŞTURMA HASTANE KAYITLARINA UZANDI

Gülistan Doku’nun akıbetini aydınlatmak için başlatılan bu kapsamlı süreçte 24 Nisan akşam saatlerinde düzenlenen son operasyonda, Tunceli Devlet Hastanesi’nde görevli bilgi işlem personelleri Burçin Y. ve Yücel E., delilleri yok etme suçlamasıyla gözaltına alındı.