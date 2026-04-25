Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bulunması için Tunceli’de başlatılan arama çalışmaları farklı noktalarda sürüyor.

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı JAK ekipleri yer altı görüntüleme cihazlarıyla bölgede tarama yapıyor.

— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) April 25, 2026

Aramalara JASAT ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de katılırken, çalışmalar özellikle Mazgirt ilçesi sınırlarındaki Peri Çayı kolları ve dere yataklarında yoğunlaştırıldı.

Ekipler, daraltılmış baz verileri ve şüpheli görülen alanlar üzerinden hareket ederek belirlenen bölgelerde detaylı inceleme gerçekleştiriyor. Yer altı görüntüleme cihazlarının gönderdiği sinyallerle üç boyutlu tarama yapılarak olası noktalar kontrol ediliyor.