BirGün muhabiri Sarya Toprak'ın Gülistan Doku cinayetinde gözaltına alınan Umutcan Açıkgöz'ün amcası Cihan Açıkgöz'ün dönemin AK Parti Tunceli İl Başkanı olduğu ve halihazırda AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu haberinin ardından 30 yıllık kamu görevlisi babası ve KESK üyesi babası Hasan Toprak, açığa alındı. Toprak, Yeni Akit tarafından marjinal örgüt ve eylemlerle bağdaştırılarak hedef alınmıştı.

(Solda Cihan Açıkgöz - Sağda Umutcan Açıkgöz)

GÜLİSTAN CİNAYETİNDEKİ AK PARTİ AYRINTISI

Gülistan Doku cinayetinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yanı sıra AK Parti bağlantıları da dikkat çekiyor. Dosya kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Umutcan Açıkgöz'ün amcasının Doku'nun kaybolduğu dönem AK Parti Tunceli İl Başkanı olması dikkat çekmişti. Durumu haberleştiren Birgün muhabiri Sarya Toprak ve ailesi, iktidara yakın yayın yapan Yeni Akit tarafından sistematik bir biçimde hedef gösterilmişti. Bursa’da Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Toprak, Yeni Akit'in haberleri sonrası açığa alındı.

YENİ AKİT HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Yeni Akit, Toprak ailesini doğrudan hedef aldığı haberinde Sarya Toprak ve Hasan Toprak'ın sol radikal örgüt ve eylemlerde rol aldığını iddia etmişti. İlgili haberde, "Annesi Songül Toprak’ın, HDP merkez teşkilatına ait kongre üye listelerinde 2017 ve 2019 yıllarında yer aldığı bilgisi öne çıkarken, babasının ise Bursa’da Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı ifade ediliyor. Baba Toprak'ın bazı sol gruplarla ilişkili olduğu ve çeşitli eylemlerde yer aldığı kaydediliyor" denilmişti.

Sarya Toprak'ın Cihan Açıkgöz'ün AK Parti İl Yöneticisi olduğunu ortaya çıkarması haberinin ardından Sarya Toprak, Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından sistematik olarak hedef gösterildi.

BABA GÖREVDEN ALINDI

Say’ın paylaşımlarının ardından Yeni Akit’te yayınlanan haberde Sarya Toprak’ın haberleri ve özel hayatı kriminalize edilirken ailesi de haberin konusu haline getirildi.

Bu yayınların hemen ardından, yaklaşık bir buçuk aydır hakkında yürütülen soruşturma süren ancak bu süre boyunca herhangi bir tedbir kararı uygulanmayan Hasan Toprak’a, 29 Nisan günü görevinden uzaklaştırıldığı tebliğ edildi. Aynı gün İl Müdürlüğü’ne çağrılan Hasan Toprak’a karar sözlü olarak da ifade edildi.

“KESK ÜYESİ TEK İDARECİYDİ”

KESK Bursa Dönem Sözcüsü Derviş Erdem konuya ilişkin BirGün’e konuştu. Görevden uzaklaştırma kararının herhangi bir hukuki gerekçeye dayanmadığını belirten Erdem, “Arkadaşımız Hasan Toprak Bursa’da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlardaki tek KESK üyesi idareciydi. Bu sebeple onu uydurma gerekçelerle görevden uzaklaştırdılar” dedi.

Yeni Akit Gazetesi’nin yaptığı haberi hatırlatan Erdem, “Ailenin bu şekilde hedef gösterilmesi kabul edilemez ve çok sıkıntılı bir durum. Bunu hep yapıyorlar. Bir gazete önce hedef gösteriyor, sonra il müdürlükleri ve valilik hızla pozisyon alıyor. Bu olayda bunu yine çok açık bir şekilde gördük. Soruşturma devam ederken arkadaşımızı aniden açığa aldılar. Ailenin kişisel bilgileri de paylaşıldı. Bu konuda da suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

SARYA TOPRAK: YAPTIĞIM HABER NEDENİYLE BABASI CEZALANDIRILDI

18 Nisan'dan beri ben ve ailem gazetecilik yaptığım için Yeni Akit çetesi ve tetikçileri Zekeriya Say tarafından hedef gösteriliyoruz.

Bu tacizin ardından 30 yıllık kamu emekçisi olan babam ani bir kararla görevinden uzaklaştırıldı! Kızının yaptığı haber sebebiyle babasını cezalandırmak nerenin hukuku?

Beni ailemle, ailemi işiyle terbiye etmeye çalışıyorlar. Bu hukuksuzluklara karşı, aileme yapılanlara karşı asla susmayacağım.

ZEKERİYA SAY: MİLİTAN BİR RUHLA SAHAYA ÇIKAN BABASI...

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Yıllarca KESK, DİSK, EMEP gibi oluşumlarda militan bir ruhla sokağa çıkan babası Hasan Toprak, Müdür Yardımcısı olduğu kurumda, devlet büyüklerine, dini değerlere hakeret ediyor. Kurum içerisinde 16.02.2026'da şikayet dilekçesi veriliyor. 24.02.206'da dilekçe işleme konuluyor. Sarya Toprak, Akit gazetesinin haberi üzerinden mağduriyet üretmeye çalışıyor. Küfretmeyeceksiniz Sarya!

DİSK BASIN-İŞ'TEN TEPKİ

Konuya İlişkin açıklama yapan DİSK BASIN-İŞ, durumu kabul edilemez bulduklarını ifade ederken, gazetecinin haberinden dolayı ailenin cezalandırılmasını temel hak ve özgürlüklerin ihlali olarka değerlendirdi.

DİSK BASIN-İŞ'in açıklaması şöyle: