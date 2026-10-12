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Kaynak: Magazin Servisi

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Show TV ekranlarının vazgeçilmez komedi programı Güldür Güldür Show’un merakla beklenen 14. sezon tanıtım fragmanı izleyiciyle buluştu. Yeni sezonda ekran macerasına ne zaman başlayacağı merak konusu olan fenomen programın yayın tarihi resmi olarak açıklandı.

Milyonları ekrana kilitleyen Güldür Güldür Show, yeni sezonunun ilk bölümüyle 17 Ekim Cumartesi günü Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

İLK BÖLÜMDE MERT FIRAT SÜRPRİZİ

Sezon tanıtım filmiyle sosyal medyada büyük ses getiren program, yeni yayın dönemine iddialı bir konukla merhaba diyor. Başarılı oyuncu Mert Fırat, yeni sezonun ilk bölümünde Güldür Güldür Show sahnesine konuk olarak izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.