Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Çankaya ilçesi İmrahor Deresi yakınlarında 30 Temmuz’da bir kadın cesedi bulunmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde cesedin Gülay Akgün Mutlu’ya ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında K.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma genişletildi.

KIRIKKALE’DE MANDIRAYA OPERASYON

Gülay Akgün Mutlu’nun ölümüne ilişkin cinayet şüphelisi olarak aranan ağabeyi K.A.’nın Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Olunlu köyündeki bir mandırada saklandığı ihbarı üzerine Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Operasyonda, "kadına ve üst soy veya alt soydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan aranan K.A. ile birlikte 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısına ifade veren ağabey K.A. ile A.A., S.D., F.B. ve C.Y., tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. K.A. 'tasarlayarak kasten öldürme', diğer 4 şüpheli ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve ‘suçluyu kayırma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.