Manchester City ile Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Pep Guardiola hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İTALYA MİLLİ TAKIMI İDDİASI

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’a göre, İtalya Milli Takımı’nın yeni teknik direktör adayları arasında Guardiola da yer alıyor.

İTALYAN FUTBOLUNA BAKIŞI

Haberde, İspanyol teknik adamın son 8 yıldır İtalyan futboluna ilgisinin değişmediği ve bu fikrin onun için duygusal olarak da değerlendirilebilir olduğu ifade edildi.

FEDERASYONDAN HAMLE BEKLENTİSİ

22 Haziran’da göreve gelecek yeni federasyon başkanının, Guardiola ile temas kurarak milli takımın başına geçme isteği olup olmadığını soracağı öne sürüldü.

GEÇMİŞ AÇIKLAMASI

Guardiola’nın daha önce İtalya Milli Takımı sorusuna “Neden olmasın?” yanıtını verdiği de hatırlatıldı.