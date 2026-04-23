Financial Times’ın haberine göre, Donald Trump’ın özel temsilcilerinden İtalyan asıllı Paolo Zampolli, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda İran yerine, eleme aşamasında turnuvaya veda eden İtalya’nın davet edilmesini önerdi.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ortaya atılan bu teklif, İtalya’da geniş yankı uyandırdı.

İTALYA’DAN SERT TEPKİLER

Elemelerde Bosna Hersek’e elenerek turnuvaya katılamayan İtalya’da spor basını öneriyi sert şekilde eleştirdi. Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, bu fikri “tamamen asılsız ve saçmalık” olarak nitelendirdi.

Zazzaroni, Dünya Kupası’na katılamayan bir takımın bu şekilde turnuvaya dahil edilmesinin sportmenliğe aykırı olduğunu vurgulayarak, “Biz elemeleri geçemedik, elendik ve bitti” ifadelerini kullandı.

İTALYAN BAKANDAN NET ÇIKIŞ

İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi de Sky News’e yaptığı açıklamada öneriye kapıyı kapattı. Abodi, “İtalya’nın 2026 Dünya Kupası’na yeniden katılması hem mümkün değil hem de uygun değil. Turnuvaya katılım sahada belirlenir” dedi.

FEDERASYON SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

İtalya Futbol Federasyonu cephesinin ise konuya ilişkin sessizliğini sürdürdüğü aktarıldı. İtalyan milli takımı, geçen ay Bosna Hersek ile oynadığı play-off maçını penaltılarla kaybederek Dünya Kupası biletini kaçırmıştı.