Göztepe, sezon başında Brezilya'nın Atlético-GO takımından transfer ettiği Rhaldney'in Portekiz'in FC Alverca takımına transfer olduğunu açıkladı.
Göztepe'nin yaptığı açıklamada, "Resmi işlemleri tamamlanan oyuncumuz, Rhaldney Norberto Simiao Gomes, satın alma opsiyonuyla birlikte, Portekiz ekiplerinden FC Alverca'ya kiralanmıştır. Başarılar Rhaldney" ifadelerine yer verildi.
RHALDNEY GÖZTEPE PERFORMANSI
Brezilyalı orta saha oyuncusu, Göztepe formasıyla 19 maça çıkarken takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.