Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında Karagümrük'ü ağırladı. Isonem Park'ta oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1'lik skorla kazandı.

Göztepe, Karagümrük karşısında maçı çevirmeyi başardı - Resim : 1

Göztepe, maçta geriye düşmesine rağmen J. Olaitan (20. dk) ve Janderson'un (45+ dk) golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 13. dakikada Serginho kaydetti.

Göztepe aldığı galibiyetle puanını 39'a yükseltirken, Karagümrük 9 puanda kalarak ligde son sırada yer aldı.

İzmir ekibi, bir sonraki maçında Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Karagümrük ise Antalyaspor ile mücadele edecek.