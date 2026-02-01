Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Kültür Sanat Tarkan’dan sahnesinde yıldız buluşması: Ajda Pekkan sürprizi

Tarkan’dan sahnesinde yıldız buluşması: Ajda Pekkan sürprizi

İstanbul konserlerine sürpriz konuklarla damga vuran Tarkan, bu kez sahnesinde Ajda Pekkan’ı ağırladı. İkilinin birlikte seslendirdiği Yakar Geçerim izleyicilerden büyük alkış aldı.

Baran Şükrü Çelik
Yıldızlar aynı sahnede
İstanbul’daki konser serisini sürdüren Tarkan, gecenin sürprizi olarak sahnesine Türk pop müziğinin efsanesi Ajda Pekkan’ı davet etti. Salondaki heyecan daha ilk anda zirveye çıktı.

Ajda Pekkan’dan Tarkan’a övgü
Sahnedeki samimi anlar dikkat çekti. Ajda Pekkan, Tarkan’a dönerek “Bir tanecik starım benim… Seni çok seviyorum” sözleriyle sevgisini dile getirdi.

Sürprizlerle dolu konser serisi
Tarkan, bu konser serisinde daha önce Sibel Can ve Ata Demirer gibi isimleri de sahnesinde ağırlamıştı.

Tarkan, konser serisinin üçüncü gecesinde sahneye çıkan Cem Yılmaz, “Kuzu Kuzu” şarkısında yapılan sürpriz düetle izleyicilere beklenmedik anlar yaşatmıştı.

